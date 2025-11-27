27 Ноября 2025
Ветераны спорта поздравили Агаджана Абиева с 88-летием - ФОТО

27 Ноября 2025 17:13
Ветераны спорта поздравили Агаджана Абиева с 88-летием - ФОТО

Члены Общественного объединения ветеранов спорта Азербайджана навестили Агаджана Абиева по случаю его дня рождения.

Как сообщает İdman.Biz, на встрече с 88-летним Абиевым вспомнили его вклад в развитие азербайджанского спорта, а также в образовательную и научную сферы.

Агаджан Абиев, родившийся в 1937 году, 28 лет был ректором Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта и три созыва являлся депутатом Милли Меджлиса.

Он также долгие годы возглавлял Федерацию бокса Азербайджана, занимал должность генерального секретаря Национального олимпийского комитета и высокие посты в международных боксерских организациях. За свою деятельность он был награжден орденами "Шохрат", "Шараф" и "За службу Родине".

В ходе встречи Агаджану Абиеву пожелали здоровья и долгих лет жизни. Бронзовый призер Олимпиады-2004 в Афинах Фуад Асланов сообщил, что с 15 по 19 декабря 2025 года в боксерском центре Баку пройдет республиканский турнир среди юношей в честь Агаджана Абиева.

Встреча завершилась совместной фотосессией на память.

