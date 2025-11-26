27 Ноября 2025
RU

Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских спортсменов, отличившихся на VI Играх исламской солидарности

Другие
Новости
26 Ноября 2025 16:43
40
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских спортсменов, отличившихся на VI Играх исламской солидарности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских спортсменов, успешно выступивших на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как сообщает İdman.Biz, глава государства распорядился выделить из резервного фонда президента АР 1,9 млн манатов.

В распоряжении Ильхама Алиева говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Для награждения спортсменов Азербайджанской Республики, показавших самые высокие результаты на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки спортсменов к играм, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) манатов.

2. Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики:

2.1. в десятидневный срок подготовить и утвердить порядок распределения средств, предусмотренных для спортсменов, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки спортсменов к играм, с учетом уровня конкуренции среди спортсменов, количества медалей за самые высокие результаты, участия в индивидуальных или командных соревнованиях, а также выплаты средств спортсменам;

2.2. обеспечить выплату средств, выделенных частью 1 настоящего Распоряжения, в соответствии с порядком, предусмотренным в пункте 2.1. данного Распоряжения.

3. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения", - говорится в документе.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

В Гонконге представили домашний спортзал в формате умного зеркала
26 Ноября 19:39
Другие

В Гонконге представили домашний спортзал в формате умного зеркала

Стартап AEKE создал устройство, которое заменяет сразу несколько тренажеров
В США обладатель титула "Самая сильная женщина мира" оказался мужчиной - ФОТО
26 Ноября 19:28
Другие

В США обладатель титула "Самая сильная женщина мира" оказался мужчиной - ФОТО

Организаторы дисквалифицировали чемпиона после проверки данных

Фитнес-блогер умер после эксперимента с набором веса - ФОТО/ВИДЕО
26 Ноября 17:46
Другие

Фитнес-блогер умер после эксперимента с набором веса - ФОТО/ВИДЕО

30-летний Дмитрий Нуянзин питался только фастфудом
Спортивная рыбалка и ее подводные камни - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ с Чингизом Ганизаде
25 Ноября 12:37
Другие

Спортивная рыбалка и ее подводные камни - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ с Чингизом Ганизаде

Интервью с самым титулованным рыболовом страны, который занимается рыбалкой уже около 30 лет
В Баку обсудили расширение спортивных связей с Турецкой Республикой Северного Кипра
24 Ноября 19:48
Другие

В Баку обсудили расширение спортивных связей с Турецкой Республикой Северного Кипра

Стороны рассмотрели возможности сотрудничества, тренировочных сборов и участия в международных соревнованиях

Жители села в Масаллы требуют вернуть сельский стадион - ВИДЕО
24 Ноября 10:39
Другие

Жители села в Масаллы требуют вернуть сельский стадион - ВИДЕО

Селяне обращаются к властям и Президенту с просьбой снести незаконные постройки

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"
"Ньюкасл" на выезде уступил "Марселю" - ВИДЕО
26 Ноября 02:22
Мировой футбол

"Ньюкасл" на выезде уступил "Марселю" - ВИДЕО

Французы одержали волевую победу