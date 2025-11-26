Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских спортсменов, отличившихся на VI Играх исламской солидарности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских спортсменов, успешно выступивших на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как сообщает İdman.Biz, глава государства распорядился выделить из резервного фонда президента АР 1,9 млн манатов.

В распоряжении Ильхама Алиева говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Для награждения спортсменов Азербайджанской Республики, показавших самые высокие результаты на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки спортсменов к играм, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) манатов.

2. Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики:

2.1. в десятидневный срок подготовить и утвердить порядок распределения средств, предусмотренных для спортсменов, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки спортсменов к играм, с учетом уровня конкуренции среди спортсменов, количества медалей за самые высокие результаты, участия в индивидуальных или командных соревнованиях, а также выплаты средств спортсменам;

2.2. обеспечить выплату средств, выделенных частью 1 настоящего Распоряжения, в соответствии с порядком, предусмотренным в пункте 2.1. данного Распоряжения.

3. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения", - говорится в документе.

İdman.Biz