Ливанский стадион открылся для размещения более 8000 беженцев - ВИДЕО

Крупнейший футбольный стадион Ливана, расположенный в Бейруте, в воскресенье начал функционировать как временный центр размещения граждан, сообщает İdman.Biz со ссылкой на РИА Новости. Установка палаток продолжается силами волонтеров из нескольких негосударственных гуманитарных организаций совместно с работниками Ливанского красного креста и военнослужащими.

Как рассказал представитель социального учреждения "Махзуми Фондейшн" Рабии Макари, стадион способен разместить свыше восьми тысяч человек. Преимущество в размещении отдается тем, кто уже несколько дней ночует на улицах центральной части Бейрута, а также на площадях и набережной.

За первые пять дней обострения конфликта свыше 450 тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои жилища.