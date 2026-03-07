Сотрудники посольств и дипмиссий Азербайджана посоревновались в картинге

Министерство молодежи и спорта Азербайджана организовало соревнования по картингу среди сотрудников посольств и дипломатических представительств. Как сообщает İdman.Biz, в индивидуальных заездах приняли участие 19 мужчин и 10 женщин.

По итогам заездов среди мужчин победу одержал Михаил Евдокимов. Второе место занял Бахтияр Алиев, а тройку лидеров замкнул Данияр Баталов. В женском зачете лучший результат показала Анна Спирина. Вторую и третью строчки заняли Екатерина Гладыщук и Малика Баталова соответственно.

Турнир прошел в рамках цикла мероприятий "Спортивная неделя", направленных на популяризацию активного образа жизни и укрепление неформальных связей между представителями дипломатического корпуса.