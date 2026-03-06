6 Марта 2026
RU

Ближневосточный кризис бьет по спорту региона: массовая отмена турниров и сбои перелетов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Другое
Обзор
6 Марта 2026 15:41
28
Военные события вокруг Ирана начали заметно отражаться на спортивной жизни всего Ближнего Востока, затронув как проведение турниров, так и передвижение спортсменов и команд.

Как передает İdman.Biz, в ряде стран региона уже зафиксированы отмены и переносы соревнований, а закрытие воздушного пространства и перебои в авиасообщении создали серьезные проблемы с логистикой.

Одним из первых последствий кризиса стала приостановка спортивных турниров в Катаре, где местная футбольная ассоциация объявила о переносе всех соревнований до дальнейшего уведомления. Похожие решения приняли и в Бахрейне, где также была временно остановлена спортивная активность. На уровне континентальных турниров Азиатская футбольная конфедерация была вынуждена перенести ряд матчей Лиги чемпионов АФК в западном регионе.

Не обошли события стороной и автоспорт. Этап чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC в Катаре, который должен был открыть сезон, был официально перенесен. Под вопросом оказалось и проведение Гран-при Катара MotoGP. Руководство серии признало, что на фоне закрытия воздушного пространства и проблем с безопасностью проведение этапа выглядит крайне сложным.

Трудности возникли и у баскетбольных турниров. Международная федерация баскетбола перенесла матчи групп С и D азиатской квалификации чемпионата мира 2027 года, в том числе встречи с участием сборных Ирана, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана.

Кризис затронул и теннис. Турнир серии ATP Challenger в Фуджейре в ОАЭ был отменен после инцидента, связанного с угрозой безопасности. Организаторам даже пришлось проводить эвакуационные перелеты для участников.

Серьезным ударом по спорту стали и проблемы с транспортом. После начала эскалации в регионе резко возросло число отмененных авиарейсов через крупнейшие хабы Персидского залива, включая Дубай, Доху и Абу-Даби. По данным авиационных сервисов, число отмен достигло десятков тысяч, что напрямую ударило по перемещениям спортсменов, тренеров, судей и болельщиков.

Нарушения затронули и грузовую логистику. Снижение авиагрузовых перевозок в регионе осложнило доставку спортивного оборудования, телевизионной техники и другого инвентаря, без которого проведение крупных турниров становится значительно сложнее.

Последствия кризиса уже почувствовали и сами команды. Например, участие сборной Ирака в межконтинентальных стыковых матчах за выход на чемпионат мира оказалось под угрозой из-за транспортных проблем и задержек с перелетами. Некоторые спортсмены и вовсе оказались временно заблокированы в аэропортах региона, не имея возможности вовремя добраться до следующих соревнований.

При этом ряд крупных спортивных событий пока сохраняет свои даты, однако организаторы внимательно следят за развитием ситуации. Многие международные федерации уже заявили, что продолжают оценивать риски безопасности и готовы оперативно пересматривать календарь в случае дальнейшей эскалации.

Таким образом, кризис вокруг Ирана уже оказывает заметное влияние на спортивную карту Ближнего Востока. От локальных турниров до крупных международных стартов – весь регион оказался в ситуации, когда политика и безопасность напрямую вмешиваются в привычный ритм спортивной жизни.

