Как развивается спортивная столица Азербайджана? – İDMAN.BİZ посетил Газах

Газахский район – место с глубокими культурными традициями, подарившее Азербайджану многих выдающихся личностей. И спорт не стал исключением, хотя многие дисциплины здесь только начинают развиваться. Ожидается, что серьезный толчок спорту придаст тот факт, что в этом году Газах получил статус спортивной столицы страны.

İdman.Biz побывал в этом уголке Азербайджана в рамках медиатура, организованного при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана и исполнительной власти Газахского района.

Новое поколение газахских спортсменов

Большую роль в развитии спорта в Газахе играет Газахский олимпийский спортивный комплекс, где функционируют секции по 10 видам спорта. Одна из них – дзюдо. Тренер Нурлан Гаджиев рассказал, что он вместе со своим коллегой Самиром Махмудовым привез это направление единоборств в Газах около четырех лет назад. Ранее секции по одному из самых популярных видов спорта Азербайджана в спортивной столице страны не было.

Нурлан Гаджиев

Гаджиев сам тренировался в Баку и, завершив карьеру, вернулся в Газах, чтобы стать тренером и создать секцию, которая сейчас является единственной в городе. Здесь занимаются десятки детей и подростков. Среди них есть призеры как внутренних, так и международных соревнований.

"У нас тренируются и девочки. Например, одна из наших учениц занимается всего четыре месяца, но при этом заняла второе место на зональных соревнованиях. Девочек привлекать немного сложнее, но мы ведем работу – ходим в школы, рассказываем о секции", – говорит он.

Сложность привлечения девочек в спорт в Газахе подтверждает история 15-летней боксерши Нармин Пирмамедовой, которая также тренируется в олимпийском комплексе. С детства она интересовалась спортом, но родители вместо тренировок отправляли ее к репетиторам. Все изменилось, когда в ее школу на мероприятие пришли сотрудники спортивного комплекса.

"В конце встречи нас спросили, есть ли у кого-то вопросы. Я подняла руку и рассказала, что хочу заниматься спортом, но родители не разрешают. Потом с моим отцом поговорили, и меня записали в секцию бокса".

Нармин Пирмамедова

Сейчас семья девочки поддерживает ее. "Чем больше у меня достижений, тем больше вдохновляются мои родители. Они очень мной гордятся. Я хочу поднять флаг своей страны и прославить свою фамилию за границей. Мечтаю стать чемпионкой Европы", - говорит Пирмамедова.

"Мы достигли гендерного равноправия в Газахе"

Заслуженный тренер, сотрудник Газахского олимпийского спортивного комплекса Азер Алиев отметил, что в районе активно ведется работа по привлечению девушек в спорт. "Например, у нас есть женская футбольная команда, которой нет во многих других регионах. Газахский район находится на совсем другом уровне. Девушки у нас развиваются во многих видах спорта – тяжелой атлетике, армрестлинге, боксе, борьбе. Мы достигли гендерного равноправия. У девушек из Газаха точно большое будущее в спорте", – сказал он.

К слову, женскую футбольную команду три года назад собрал бывший преподаватель физкультуры, а ныне тренер по футболу Раят Алиев. "Я уже на пенсии, но спорт из жизни не ушел. Когда работал в школе, видел, что интерес к футболу у девочек не меньше, чем к другим видам спорта. Подумал: почему бы не создать команду? Все началось с деревенской школы, а затем мы вышли на региональный уровень", – рассказывает тренер.

Раят Алиев

Пока в городе только одна команда – U16, но по словам Алиева, в следующем году планируется расширить возрастной диапазон. Он отмечает, что уровень футбола в Газахе неплохой, хотя и признает, что по сравнению с крупными городами спортивная база здесь слабее. Главная цель тренера – готовить футболистов для сборной и клубов. Одна из его воспитанниц, Аян Абдиева, уже выступает за сборную Азербйджана U17.

"Важно, чтобы такая же поддержка, какая есть у мальчиков, была и у девочек. Тогда у них появится больше мотивации, они увидят, что футболу уделяют внимание, и в этот спорт придет еще больше девушек", – говорит Алиев.

17-летняя Диляфруз Гасанова впервые увидела футбол по телевизору в 13 лет и с тех пор его полюбила. Она ходила смотреть игры, где ее заметили и пригласили попробовать себя в этом виде спорта. Футболом девушка занимается уже год и хочет играть в чемпионате Азербайждана, выступать за сборную и в будущем стать тренером. А самая большая ее мечта – играть за "Галатасарай". "Я считаю, что каждая девушка может добиться всего, чего захочет", – добавляет она.

Диляфруз Гасанова

Есть и другой командный вид спорта, который постепенно развивается в Газахе. 12-летняя Фатима Аббасова пришла в волейбол в сентябре прошлого года. "Я слышала, что девушкам подходит волейбол. Родители поддержали меня на этом пути. Я задумываюсь о том, чтобы стать профессиональной волейболисткой", – рассказывает она.

Фатима Аббасова

Интеллектуальные виды спорта, а именно шахматы, также не отстают. Например, 11-летний Нихад Ряисов мечтает побить рекорды своего кумира – одного из сильнейших шахматистов мира Магнуса Карлсена. "Я занимаюсь шахматами уже четыре года. Дома в них играл дедушка, он же купил мне первые шахматы. Когда я только учился играть, он мне помогал", – рассказывает мальчик.

В шахматах он также равняется на азербайджанских гроссмейстеров, например Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова. Нихад Ряисов мечтает добиться больших успехов на международной арене. При этом не забывает и об учебе – в школе мальчик учится на отлично.

Нихад Ряисов

В чем Газах самый лучший?

В беседе с İdman.Biz Азер Алиев рассказал, что в Газахе также планируют открыть секцию баскетбола.

"В какой дом ни зайдешь – там есть баскетбольное кольцо. Молодежь проявляет большой интерес к этому виду спорта".

По его словам, переговоры с Федерацией баскетбола Азербайджана по этому вопросу должны начаться. "Мы постараемся привести баскетбол в Газах уже в 2026 году".

Азер Алиев

Алиев отмечает, что по итогам 2025 года больше всего медалей с международных соревнований газахские спортсмены привезли по армрестлингу и тяжелой атлетике. "Только по армрестлингу на чемпионатах мира и Европы у нас 13 медалей, среди которых пять “золотых".

Ранее Азер Алиев также рассказал, что Газах и олимпийский спортивный комплекс готовятся к проведению престижных соревнований в рамках статуса спортивной столицы Азербайджана 2026 года.

Что касается инфраструктуры, в рамках медиатура мы не встретили открытых спортивных площадок и полей – проблема, которая характерна для многих регионов Азербайджана. Однако Азер Алиев отметил, что в городе есть спортивные залы, качественный инвентарь, фитнес-центры и стадион.

Стоит отметить, что городской стадион долгие годы находился в аварийном состоянии. В июле прошлого года этим вопросом занялась Ассоциация футбольных федераций Азербайджана.