“Иди готовь бозбаш”: быть спортивной журналисткой в Азербайджане – İDMAN.BİZ изучает вопрос

Раньше девочки, смотря телевизор, редко могли найти на экране кумира среди женщин во многих видах спорта – просто потому, что их не показывали или их было очень мало. Теперь же девочки могут вдохновляться не только спортсменками, но и спортивными журналистками. Женщины в спортивных медиа показывают, что они могут быть экспертами и влиятельными личностями в спорте.

Но с точки зрения гендерной репрезентации этого направления журналистики в мире есть куда расти. Согласно исследованию, из 2242 спортивных статей лишь 5,1% написаны женщинами. Другой отчет показывает, что хотя доля спортивных журналисток выросла с 2018 по 2021 год, их представленность по сравнению с мужчинами остается ничтожно низкой. Также спортивные журналистки нередко сталкиваются с сексизмом, стереотипами и даже гендерным насилием.

İdman.Biz решил выяснить, каково это – быть спортивной журналисткой в Азербайджане.

Фарида Абдулла

Любовь к этой сфере у спортивной ведущей İctimai TV Фариды Абдуллы зародилась в детстве. Вместе с мамой она часто смотрела крупные спортивные соревнования, а одно из самых ярких воспоминаний девушки – Олимпиада-2000 в Сиднее.

“Я собиралась в школу и смотрела с мамой награждение нашей олимпийской чемпионки Земфиры Мефтахетдиновой. Тогда я еще не знала, что это историческое событие для нашей страны (первое "золото" независимого Азербайджана на Олимпийских играх – Ред.). Я никогда бы не подумала, что спустя годы встречу своего кумира детства на съемочной площадке и разделю с ней это воспоминание”.

Фото: Фарида Абдулла

После своего первого крупного репортажа Фарида Абдулла почувствовала адреналин и ответственность. Волнение от прямой трансляции ее не пугало – наоборот, мотивировало.

“Спортивная журналистика дает мне динамику, эмоции и возможность для проявления аналитического мышления. Здесь секунды пишут историю. Ты – живой свидетель успехов и иногда разочарований, и человек, который передает все это зрителям”.

За годы работы у нее накопилось множество запоминающихся моментов. Один из самых значимых – поездка на Олимпиаду-2024. На соревновании, с которого началась ее любовь к спорту, Абдулла оказалась уже по другую сторону экрана – и в особом статусе. По инициативе Министерства молодежи и спорта АР она стала первой в истории Азербайджана женщиной-спортивной журналисткой на Олимпийских играх в составе медиа-делегации.

“Это большая гордость и бесценный опыт. Я понимала, что это новая страница для этой сферы в нашей стране, важный шаг. Это дорога, открытая для женщин, которые будут работать в этом направлении”.

Фото: Фарида Абдулла

Гюнай Халил

Путь еще одной спортивной журналистки, а также радиоведущей и главного редактора Offsideplus.az Гюнай Халил – начался на факультете журналистики БГУ. На одном из тренингов, где студенты работали над разными темами, она подготовила радиорепортаж о сборной Азербайджана по футболу. Тогда спортивная журналистика стала ей особенно близка. Девушка решила развиваться в этом направлении и в 2020 году начала стажировку в Offsideplus.az.

Фото: Гюнай Халил

Халил с любовью рассказывает о том, что значит освещать истории спортсменов:

“Представьте: перед вами человек, который тренируется больше половины жизни. И когда он наконец достигает желаемых результатов, возможность привлечь к этому внимание – одно из самых прекрасных чувств”.

Журналистка уже успела поработать над многими проектами, которыми может гордиться. Среди них – программа "Offside" на радио Saglam Radio 93FM, участие в UFC Fight Night в Баку, а также интервью с польским бойцом смешанных единоборств Клаудией Сыгулой, которое она считает одним из самых интересных.

Халил также вспоминает поездку на футбольный матч Швеция – Азербайджан (6:0) в 2024 году. “Хотя результат игры был разочаровывающим, пресс-конференция с Фернанду Сантушем была интересной. Я задала вопросы, которые мне до сих пор нравятся. Как только прилетела в Баку, оставила чемоданы и побежала на радио. Эта передача тоже получилась очень интересной”.

Аида Алиева

История спортивной ведущей и комментатора CBC Sport Аиды Алиевой началась с большой любви – и даже фанатизма – к футболу. Она признается, что выбрала журналистику, чтобы быть ближе к знаменитым спортсменам и другим людям из мира спорта.

“Я очень серьезно протестовала: почему у нас нет курса спортивной журналистики?! – вспоминает она университетские годы. – Потому что с момента поступления на факультет журналистики я знала, что стану спортивным журналистом”.

Фото: Аида Алиева

Самым запоминающимся событием в своей карьере Алиева считает матч "Карабах" – "Брага" в 2024 году (2:3, 1/16 финала Лиги Европы, по сумме двух матчей "Карабах" вышел в 1/8 финала). После игры она брала экспресс-интервью у главного тренера агдамского клуба Гурбана Гурбанова.

“Когда надела наушники, я очень волновалась. Даже когда держала микрофон, у меня дрожала рука. Потому что, по сути, единственное, что мне хотелось сделать, – поблагодарить Гурбана Гурбанова за эти эмоции. Много лет назад, когда мы смотрели еврокубки, мне и в голову не приходило, что азербайджанская команда будет диктовать свои условия и побеждать большие клубы”.

Бозбаш или футбол?

Быть спортивной журналисткой – значит порой сталкиваться с предвзятым отношением. В начале карьеры Фарида Абдулла нередко слышала вопрос: “Что женщины понимают в спорте?”.

“В основном это исходило от людей старомодных взглядов в социальных сетях, а иногда и в спортивном сообществе”, – рассказывает она. При этом журналистка отмечает, что ситуация постепенно меняется.

Поначалу такие комментарии ее ранили. “Со временем я поняла, что лучший ответ – это качество моей работы. Жизнь – это борьба, и я всегда открыта к новым вызовам и конкуренции. Чувствую, что с годами стала сильнее”.

Фото: Фарида Абдулла

По ее словам, мужчины, проявляющие негатив к женщинам-журналисткам, “таким образом пытаются скрыть свои неудачи и изливают свой яд на женщин”.

“Я всегда получала поддержку от женщин. Рада, что могу вдохновлять девушек”, – добавляет она.

Журналистки отмечают, что подобное отношение часто связано с тем, что спортивная журналистика все еще воспринимается как “мужская сфера”.

“Обычно негатив проявляют именно мужчины. Они думают, что спорт – не прерогатива женщин, – говорит Аида Алиева. – Не знаю, шутят они или говорят серьезно, но пишут, что место женщины – на кухне. Думаю, все-таки шутят, потому что это уже стереотип, который постепенно разрушается”.