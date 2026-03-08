“Иди готовь бозбаш”: быть спортивной журналисткой в Азербайджане – İDMAN.BİZ изучает вопрос

Раньше девочки, смотря телевизор, редко могли найти на экране кумира среди женщин во многих видах спорта – просто потому, что их не показывали или их было очень мало. Теперь же девочки могут вдохновляться не только спортсменками, но и спортивными журналистками. Женщины в спортивных медиа показывают, что они могут быть экспертами и влиятельными личностями в спорте.
Но с точки зрения гендерной репрезентации этого направления журналистики в мире есть куда расти. Согласно исследованию, из 2242 спортивных статей лишь 5,1% написаны женщинами. Другой отчет показывает, что хотя доля спортивных журналисток выросла с 2018 по 2021 год, их представленность по сравнению с мужчинами остается ничтожно низкой. Также спортивные журналистки нередко сталкиваются с сексизмом, стереотипами и даже гендерным насилием.
İdman.Biz решил выяснить, каково это – быть спортивной журналисткой в Азербайджане.
Фарида Абдулла
Любовь к этой сфере у спортивной ведущей İctimai TV Фариды Абдуллы зародилась в детстве. Вместе с мамой она часто смотрела крупные спортивные соревнования, а одно из самых ярких воспоминаний девушки – Олимпиада-2000 в Сиднее.
“Я собиралась в школу и смотрела с мамой награждение нашей олимпийской чемпионки Земфиры Мефтахетдиновой. Тогда я еще не знала, что это историческое событие для нашей страны (первое "золото" независимого Азербайджана на Олимпийских играх – Ред.). Я никогда бы не подумала, что спустя годы встречу своего кумира детства на съемочной площадке и разделю с ней это воспоминание”.
Фото: Фарида Абдулла
После своего первого крупного репортажа Фарида Абдулла почувствовала адреналин и ответственность. Волнение от прямой трансляции ее не пугало – наоборот, мотивировало.
“Спортивная журналистика дает мне динамику, эмоции и возможность для проявления аналитического мышления. Здесь секунды пишут историю. Ты – живой свидетель успехов и иногда разочарований, и человек, который передает все это зрителям”.
За годы работы у нее накопилось множество запоминающихся моментов. Один из самых значимых – поездка на Олимпиаду-2024. На соревновании, с которого началась ее любовь к спорту, Абдулла оказалась уже по другую сторону экрана – и в особом статусе. По инициативе Министерства молодежи и спорта АР она стала первой в истории Азербайджана женщиной-спортивной журналисткой на Олимпийских играх в составе медиа-делегации.
“Это большая гордость и бесценный опыт. Я понимала, что это новая страница для этой сферы в нашей стране, важный шаг. Это дорога, открытая для женщин, которые будут работать в этом направлении”.
Фото: Фарида Абдулла
Гюнай Халил
Путь еще одной спортивной журналистки, а также радиоведущей и главного редактора Offsideplus.az Гюнай Халил – начался на факультете журналистики БГУ. На одном из тренингов, где студенты работали над разными темами, она подготовила радиорепортаж о сборной Азербайджана по футболу. Тогда спортивная журналистика стала ей особенно близка. Девушка решила развиваться в этом направлении и в 2020 году начала стажировку в Offsideplus.az.
Фото: Гюнай Халил
Халил с любовью рассказывает о том, что значит освещать истории спортсменов:
“Представьте: перед вами человек, который тренируется больше половины жизни. И когда он наконец достигает желаемых результатов, возможность привлечь к этому внимание – одно из самых прекрасных чувств”.
Журналистка уже успела поработать над многими проектами, которыми может гордиться. Среди них – программа "Offside" на радио Saglam Radio 93FM, участие в UFC Fight Night в Баку, а также интервью с польским бойцом смешанных единоборств Клаудией Сыгулой, которое она считает одним из самых интересных.
Халил также вспоминает поездку на футбольный матч Швеция – Азербайджан (6:0) в 2024 году. “Хотя результат игры был разочаровывающим, пресс-конференция с Фернанду Сантушем была интересной. Я задала вопросы, которые мне до сих пор нравятся. Как только прилетела в Баку, оставила чемоданы и побежала на радио. Эта передача тоже получилась очень интересной”.
Аида Алиева
История спортивной ведущей и комментатора CBC Sport Аиды Алиевой началась с большой любви – и даже фанатизма – к футболу. Она признается, что выбрала журналистику, чтобы быть ближе к знаменитым спортсменам и другим людям из мира спорта.
“Я очень серьезно протестовала: почему у нас нет курса спортивной журналистики?! – вспоминает она университетские годы. – Потому что с момента поступления на факультет журналистики я знала, что стану спортивным журналистом”.
Фото: Аида Алиева
Самым запоминающимся событием в своей карьере Алиева считает матч "Карабах" – "Брага" в 2024 году (2:3, 1/16 финала Лиги Европы, по сумме двух матчей "Карабах" вышел в 1/8 финала). После игры она брала экспресс-интервью у главного тренера агдамского клуба Гурбана Гурбанова.
“Когда надела наушники, я очень волновалась. Даже когда держала микрофон, у меня дрожала рука. Потому что, по сути, единственное, что мне хотелось сделать, – поблагодарить Гурбана Гурбанова за эти эмоции. Много лет назад, когда мы смотрели еврокубки, мне и в голову не приходило, что азербайджанская команда будет диктовать свои условия и побеждать большие клубы”.
Бозбаш или футбол?
Быть спортивной журналисткой – значит порой сталкиваться с предвзятым отношением. В начале карьеры Фарида Абдулла нередко слышала вопрос: “Что женщины понимают в спорте?”.
“В основном это исходило от людей старомодных взглядов в социальных сетях, а иногда и в спортивном сообществе”, – рассказывает она. При этом журналистка отмечает, что ситуация постепенно меняется.
Поначалу такие комментарии ее ранили. “Со временем я поняла, что лучший ответ – это качество моей работы. Жизнь – это борьба, и я всегда открыта к новым вызовам и конкуренции. Чувствую, что с годами стала сильнее”.
Фото: Фарида Абдулла
По ее словам, мужчины, проявляющие негатив к женщинам-журналисткам, “таким образом пытаются скрыть свои неудачи и изливают свой яд на женщин”.
“Я всегда получала поддержку от женщин. Рада, что могу вдохновлять девушек”, – добавляет она.
Журналистки отмечают, что подобное отношение часто связано с тем, что спортивная журналистика все еще воспринимается как “мужская сфера”.
“Обычно негатив проявляют именно мужчины. Они думают, что спорт – не прерогатива женщин, – говорит Аида Алиева. – Не знаю, шутят они или говорят серьезно, но пишут, что место женщины – на кухне. Думаю, все-таки шутят, потому что это уже стереотип, который постепенно разрушается”.
View this post on Instagram
Недавно журналистка CBC Sport опубликовала в социальных сетях юмористическое видео с некоторыми комментариями в свой адрес – в том числе с призывами приготовить долму или суп.
Похоже, многие пользователи потребляют спортивный контент голодными: с подобными комментариями также сталкивалась и Гюнай Халил.
“Иногда в комментариях зрители традиционно призывают приготовить бозбаш. Но я бозбаш готовить не умею. Может, поэтому и стала спортивным журналистом”, – шутит главный редактор Offsideplus.az.
При этом Халил не осуждает предвзятость в свой адрес, отмечая, что мужчины до сих пор доминируют во многих сферах. По ее словам, людям свойственно испытывать раздражение, когда представители другого пола приходят в сферу, где у них уже есть многолетний опыт.
“Наверное, и женщины-парикмахеры в свое время немного раздражались, когда в салонах красоты начали работать мужчины. Но со временем это стало нормой, и сегодня мы видим талантливых мужчин, которые творят чудеса в макияже и прическах.
Спортивным журналисткам тоже нужно время, чтобы укрепиться в профессии. Если каждой девушке, которая делает шаг в эту сферу, будут ставить подножки и отбивать желание работать, то мы еще долго не увидим, как раскрывается потенциал женщин в этой области. Конечно, это не относится ко всем мужчинам-журналистам”, – объясняет радиоведущая.
Фото: Гюнай Халил
При этом журналистки отмечают, что такая ситуация – глобальный тренд. Однако чаще всего они сталкивались с поддержкой коллег и уважением со стороны респондентов.
Почему спортивных журналисток мало?
Международные данные показывают, что женщин в спортивной журналистике значительно меньше, чем мужчин. В связи с этим Фарида Абдулла отмечает, что эта профессия сложна как эмоционально, так и физически.
Гюнай Халил считает, что женщины в целом проявляют меньше интереса к этой сфере. По ее словам, среди ее коллег были девушки, которые позже продолжили карьеру в других направлениях журналистики.
“Мне кажется, сейчас число женщин-спортивных журналисток растет. Я все чаще вижу их на играх, и это приятно. Разрушать стереотипы – здорово”, – отмечает она.
Фарида Абдулла уверена, что женщины нужны азербайджанскому спорту.
“Женская точка зрения отличается – она более детальная, более эмпатичная и порой более смелая. Спорт – это не просто статистика, это истории. А женщины умеют рассказывать истории. Мы можем создавать разный контент и сопереживать нашим собеседникам”.
Фото: Фарида Абдулла
Аида Алиева добавляет, что в освещении спорта в Азербайджане не хватает тем, связанных с участием девочек в спорте. Поскольку привлечение девочек к занятиям спортом, особенно в регионах, остается важной проблемой из-за менталитета и других сопутствующих факторов.
Халил также считает, что женский спорт освещается недостаточно. В качестве примера она приводит женскую сборную Азербайджана по футболу, которая, по ее словам, показывает результаты лучше мужской национальной команды.
Женщины на высоких постах – реально?
“К сожалению, наши шансы с мужчинами не равны. Женщинам приходится работать вдвое усерднее, чтобы доказать свою состоятельность”, – говорит Фарида Абдулла. При этом она уверена, что баланс постепенно меняется. “По мере того как профессионализм будет преобладать над гендером, карьерные пути станут более справедливыми”.
Ведущая İctimai TV отмечает, что сама старается менять ситуацию: “Верю, что теперь женщин будут регулярно отправлять на крупные спортивные мероприятия. Надеюсь, что на следующих летних Олимпийских играх я не буду единственной спортивной журналисткой из Азербайджана”.
25-летняя Гюнай Халил тоже своим примером показывает, что для женщин в спортивной журналистике многое возможно. Будучи молодым специалистом, она успешно совмещает журналистскую работу с руководством командой.
Девушка признается, что за пределами редакции иногда сталкивалась с удивлением, когда люди узнавали о ее должности. Однако внутри коллектива она не почувствовала разницы после повышения.
Фото: Гюнай Халил
По ее словам, женщины могут занимать руководящие посты, но многое зависит от руководителей медиаорганизаций.
“Нельзя оценивать спортивного журналиста по признаку пола. По возможности женщин тоже нужно отправлять в командировки. Поверьте, многие журналистки хотят проявить себя в этой сфере – им просто нужно дать возможность показать свою работу”.
Совет девушкам
Напоследок журналистки дали советы девушкам, которые хотят связать свою жизнь со спортивной журналистикой.
“Верьте в себя. Не бойтесь никого. Думаю, все – и девушки, и молодые парни – немного нервничают, задавая вопросы на пресс-конференциях. Но не бойтесь. Нет умных или глупых вопросов – есть удачные и неудачные. Если что-то не получилось, извлеките урок и попробуйте сделать лучше в следующий раз”, – говорит Гюнай Халил.
Аида Алиева также считает, что не стоит опускать руки из-за критики: “Я никогда не была сторонником полного игнорирования критики. Во многих случаях она помогает развиваться”.
“Если человек интересуется этой сферой, у него должен быть сильный характер. Когда у тебя есть цель, никакая критика, стереотипы или чужое мнение не смогут остановить. Главное быть уверенным в себе и постоянно развиваться”, – заключила она.
Фото: Аида Алиева
