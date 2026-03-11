11 Марта 2026
Необычный турнир: участников заставили нести жен на плечах - ВИДЕО

11 Марта 2026 14:26
Необычный турнир: участников заставили нести жен на плечах - ВИДЕО

В графстве Суррей в Англии прошел необычный турнир по ношению жен.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование проводится ежегодно и собирает как местных жителей, так и туристов.

Победителями нынешнего забега стала пара из Финляндии. По условиям турнира участники должны преодолеть дистанцию, неся супругу на плечах.

Организаторы позаимствовали идею необычного соревнования у финнов в 2008 году. Победившая пара получила приз - бочку английского пива объемом 12 литров.

Отметим, что подобные турниры по ношению жен давно популярны в Финляндии и считаются одним из самых известных развлекательных спортивных соревнований страны. В Англии эта традиция также постепенно приобрела статус ежегодного фестивального события.

