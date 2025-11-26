Фитнес-блогер умер после эксперимента с набором веса - ФОТО/ВИДЕО

Российский фитнес-блогер Дмитрий Нуянзин скончался во сне от остановки сердца, пытаясь продемонстрировать необычный метод набора и последующего сброса веса.

Как сообщает İdman.Biz, мужчине было 30 лет.

Блогер питался исключительно фастфудом - бургерами, жареной картошкой и газировкой, что позволило ему быстро набрать 103 килограмма.

По замыслу эксперимента, он планировал показать подписчикам, как безопасно и эффективно сжигать лишний жир, предлагая участникам своего курса 10 тысяч рублей (215 АЗН) за сброс 10% массы тела до Нового года.

У погибшего оставались жена и годовалый ребенок.

İdman.Biz