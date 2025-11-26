В Гонконге представили домашний спортзал в формате умного зеркала

В Гонконге разработали новый формат домашнего спортзала - компактное умное зеркало, способное полностью заменить тренажерный уголок даже в небольшой квартире. Устройство представил местный стартап AEKE, сообщает İdman.Biz.

Зеркало оснащено складным ковриком, скамьей, датчиком пульса и тросовыми снарядами с регулируемым сопротивлением. По словам создателей, оно позволяет выполнять более 200 видов тренировок, включая йогу, функциональные упражнения и кардиобокс.

Во время занятий система анализирует движения пользователя и выводит ключевые параметры на встроенный дисплей. Стоимость устройства составляет 3300 долларов.

İdman.Biz