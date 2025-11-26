27 Ноября 2025
В США обладатель титула "Самая сильная женщина мира" оказался мужчиной - ФОТО

26 Ноября 2025 19:28
В США разгорелся скандал вокруг Strongman Games, где обладателем титула "Самая сильная женщина мира" стал биологический мужчина.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, 28-летний Джейми Букер одержал победу на женском турнире, который прошел в Арлингтоне, штат Техас. Второе место заняла 43-летняя спортсменка из Великобритании Андреа Томпсон.

Организаторы выяснили, что Букер является биологическим мужчиной, уже после завершения соревнований. После этого победителя оперативно дисквалифицировали. Представители Strongman Games выпустили официальное заявление, в котором объяснили ситуацию.

"Похоже, что спортсмен, который является биологическим мужчиной, а теперь идентифицирует себя как женщина, выступал в женской категории. Организаторы Strongman не знали об этом факте до начала соревнований, и после того, как нам сообщили об этом, мы немедленно начали расследование. Мы пытались связаться с участником, но ответа не поступило. Если бы мы знали об этом или если бы это было заявлено в любой момент до или во время соревнований, спортсмен не был бы допущен к участию в женской категории. Участники могут соревноваться только в категории, соответствующей биологическому полу, указанному при рождении", - говорится в заявлении.

В результате титул был аннулирован, а место победителя остается вакантным до завершения расследования.

İdman.Biz

