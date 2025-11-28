Азербайджан и Чехия расширяют сотрудничество в сфере спорта - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов обсудил с председателем Национального агентства спорта Чехии Андреем Шебеком расширение сотрудничества в сфере спорта накануне Конгресса Европейской гимнастики.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, во время встречи стороны обменялись мнениями о масштабных спортивных проектах, реализуемых в обеих странах, организации совместных учебно-тренировочных сборов и расширении сотрудничества в спортивной сфере.

Кроме того, были рассмотрены возможности совместной работы в области антидопинга.

Также обсуждалось участие чешских представителей в мероприятиях в рамках программы "Баку-2026 - Спортивная столица мира".

İdman.Biz