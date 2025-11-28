Скончался студент Азербайджанской спортивной академии Турал Азимли.
Как сообщает İdman.Biz, об этом сообщили его друзья в социальных сетях.
Сообщается, что студент второго курса академии Азимли боролся с онкологическим заболеванием.
