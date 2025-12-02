Фарид Гаибов подвел итоги ноября: победы, новые проекты и международные соглашения

"Ноябрь, вписанный в историю нашей Победы как месяц триумфа, запомнился очередными успехами представителей молодежи и спортивного сообщества. На фоне ряда удачных проектов было немало побед и на международных соревнованиях. "Забег Победы", который мы провели уже в 5-й раз, вновь отличился массовостью. 5-летие нашей Победы спортивное сообщество отметило разнообразными и интересными мероприятиями #birkimibirlikdə (в единстве сила)".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, подводя итоги ноября.

В своей 51-й "Точке зрения министра" он отметил, что международная деятельность и встречи продолжались и в прошлом месяце: "Мы приняли участие во Всемирной конференции по допингу в спорте в городе Пусан. В ходе визита в Прагу состоялась встреча с председателем Национального спортивного агентства Чешской Республики Ондржеем Шебеком. Кроме того, в Баку, в рамках 8-го заседания Молодежного совета СВМДА, мы обсудили с генеральным секретарем Кайратом Сарибаем молодежную политику нашей страны и направления расширения сотрудничества".

Министр подчеркнул, что визит президента Международной федерации водных видов спорта Хусейна Аль-Мусаллама в Баку был весьма приятным и значимым: "На встрече с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым мы обсудили перспективы развития этого вида спорта. В рамках визита впервые было подписано соглашение о проведении Кубка мира в Азербайджане".

Указав, что оптимизация деятельности региональных управлений постоянно находится в центре внимания, министр сообщил, что на совещании по совершенствованию работы Бакинского городского управления молодежи и спорта и региональных управлений были проведены широкие обсуждения по повышению эффективности, а также по усовершенствованию механизмов управления в сфере молодежи и спорта.

Гаибов отметил, что на VI Играх исламской солидарности Азербайджан был представлен 169 спортсменами по 20 видам спорта и завоевал 59 медалей — девять золотых, 19 серебряных и 31 бронзовую: "Поздравляю наших спортсменов, занявших 10-е место по качеству медалей и 4-е — по общему количеству, и желаю им новых достижений. В Эр-Рияде, где проходили Игры, мы встретились с министром спорта Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бин Турки Аль Фейсалом Аль Саудом и подписали Исполнительную программу сотрудничества двух стран в сфере молодежи на 2026–2027 годы. Во время визита мы вместе с нашими соотечественниками отметили в посольстве День Победы и День Государственного Флага. Мы также посетили деревню атлетов, встретились с нашими спортсменами и на месте ознакомились с их условиями проживания и тренировок".

Министр написал, что проведение престижных международных соревнований в регионах страны стало новой традицией: "После III Игр СНГ город Гянджа в этот раз принял чемпионат Европы по аэробной гимнастике среди юниоров и взрослых. Несмотря на то, что соревнования проходили вдали от столицы, было приятно видеть переполненные трибуны болельщиков из разных стран Европы".

Он добавил, что в четвертый раз стартовал мини-футбольный турнир, посвященный памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева. Министр подчеркнул, что интерес к турниру, впервые проведенному в 2022 году между государственными учреждениями, растет с каждым годом: "В этом году в турнире участвуют 45 государственных учреждений; он продлится до 8 мая следующего года. Благодарю все госструктуры за активность и желаю успехов".

По словам Гаибова, ставший традиционным проект Спортивного фестиваля в этом году прошел в "Спортивной столице" Габале, а также в Шеки: "Верю, что фестиваль запомнился молодым спортсменам незабываемыми моментами. Наши встречи с ними у костра тоже превратились в приятную традицию. Работа по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи показывает эффективность не только в столице, но и в регионах. В ходе реализации проекта Velo-Park – Sağlam Gənclik, Yaşıl Kampus в Мингячевире мы вновь убедились в активности нашей молодежи".

"23-я встреча с представителями спортивных федераций состоялась в нашей Спортивной столице — Габале", — отметил министр, добавив, что на мероприятии были обсуждены прошедшие события и состоялся обмен мнениями по предстоящим задачам: "Благодарю представителей федераций за активность, проявленную в ходе обсуждения вопросов, поднимаемых на наших традиционных встречах, которые проходят раз в два месяца. По традиции мы также встретились со спортсменами, достигшими высоких результатов на международных соревнованиях, выслушали их мнения. Очередной прием граждан прошел в Гяндже, где мы встретились с жителями Самухского и Кельбаджарского районов, а также города Гянджа".

Гаибов сообщил, что в сфере молодежной политики также были реализованы важные проекты: "8-е заседание Молодежного совета СВМДА в Баку и принятие итогового документа, Азербайджано-Узбекский молодежный форум, а также программа молодежного обмена стали очередными успешными шагами в рамках международного и двустороннего сотрудничества. Форум молодых предпринимателей Евразии (EYBF2025), в котором участвовали более 3000 молодых предпринимателей из 50 стран, также был полезен с точки зрения международных возможностей для нашей молодежи".

Он отметил, что в ноябре молодежь Азербайджана достойно представляла страну в Турции, Казахстане, Узбекистане, Франции, Египте и других государствах: "Помимо победы в ряде номинаций на мероприятиях СНГ в Астане, наши молодые соотечественники завоевали главный кубок на конкурсе Game of Food Gastroantalya в Анталье. Поздравляю всю нашу молодежь с достигнутыми успехами".

Министр добавил, что в ноябре в различных регионах страны были организованы лагеря, и эти проекты уже стали устойчивой традицией: в Губинском олимпийском спортивном комплексе прошли лагеря Zəfər 5 il и Hüquq liderliyi, в Шекинском олимпийском спортивном комплексе — лагерь Şanlı Zəfər, а в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" — 25-й военно-патриотический лагерь #Poliqon: "Интеллектуальные игры GİNius 86.600 и Кубок GİNius среди студентов и молодежи вызвали большой интерес и прошли в условиях напряженной конкуренции".

В заключение Гаибов отметил, что мы завершаем еще один год, богатый победами: "На мой взгляд, в течение года у нас было достаточно успехов как в молодежной, так и в спортивной сферах. Эти достижения стали возможными благодаря #birkimibirlikdə работе нашей молодежи, спортсменов, спортивной общественности, молодежных организаций, федераций — всех, с кем мы сотрудничаем. Убежден, что благодаря этому единству нас ждут новые большие успехи".

