В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа

"Ливерпуль" вряд ли вернется к кандидатуре Юргена Клоппа, несмотря на неудачные результаты команды под руководством Арне Слота в нынешнем сезоне. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph.

По данным источника, существует сразу три фактора, мешающих возвращению Клоппа на "Энфилд". Во-первых, у специалиста остались разногласия с руководством клуба, в частности с Майклом Эдвардсом и Джулианом Уордом. Этот конфликт расценивается как серьезное препятствие для потенциального сотрудничества.

Во-вторых, в клубе считают нормальным наличие временных спадов у тренера и команды. Руководство готово дать Слоту время и напоминает, что "Ливерпуль" заплатил "Фейеноорду" 8 миллионов евро за расторжение его контракта летом 2024 года, что делает отказ от специалиста преждевременным.

В-третьих, Юрген Клопп после ухода из Англии все еще занят в футбольной структуре: он занимает должность директора по международным связям в системе "РБ Лейпциг", что также усложняет его возможное возвращение в английский клуб.

Юрген Клопп руководил "Ливерпулем" с 2015 по 2024 год. Сейчас команда после 12 туров чемпионата Англии занимает 13-е место, имея 18 очков.

