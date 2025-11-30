30 Ноября 2025
Аморим раскритиковал молодого защитника перед матчем с "Кристал Пэлас"

30 Ноября 2025 13:59
Аморим раскритиковал молодого защитника перед матчем с "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сделал жесткое заявление о состоянии 21-летнего защитника Патрика Доргу перед матчем с "Кристал Пэлас".

Как сообщает İdman.Biz, cпециалист признался, что видит у игрока волнение в каждом эпизоде и отмечает разницу между его выступлениями за клуб и национальную сборную Дании.

"Каждый раз, когда Патрик касается мяча, я чувствую его тревогу. Когда он играет за сборную, принимает решения намного увереннее. Он сделал отличный гол против Шотландии, но здесь его выборы совершенно иные. Ему нужно больше спокойствия", - заявил Аморим.

Тренер также напомнил об ошибках Доргу в матчах АПЛ, включая неточное решение в игре с Эвертоном. Тем не менее, Аморим подчеркнул, что защитник еще молод и имеет время для роста.

Наставник МЮ признал, что команда в целом далека от оптимальной формы, особенно в выездных матчах. "Есть много проблем, которые нужно исправить. Мы должны лучше завершать матчи и прибавлять в интенсивности", - отметил он.

"Манчестер Юнайтед" не побеждал в последних трех матчах Премьер-лиги и испытывает кадровые трудности из-за травм Беньямина Сешко, Матеуса Куньи и Гарри Магуайра.

