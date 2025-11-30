30 Ноября 2025
Тренер "Тоттенхэма" раскритиковал болельщиков за свист в адрес Викарио

30 Ноября 2025 13:37
Тренер "Тоттенхэма" раскритиковал болельщиков за свист в адрес Викарио

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк выступил с резкой критикой в адрес части болельщиков лондонского клуба, которые освистали голкипера Гульельмо Викарио после второго пропущенного мяча в матче против "Фулхэма" (1:2) в 13-м туре АПЛ.

Как сообщает İdman.Biz, перед голом вратарь ошибся при игре на выходе, выбив мяч прямо на соперника.

По словам Франка, подобная реакция фанатов недопустима во время игры. "Мне не понравилось, что наши болельщики освистали его сразу после гола, когда он несколько раз коснулся мяча. Они не могут быть настоящими болельщиками Тоттенхэма, потому что на поле все должны поддерживать друг друга. Мы делаем все возможное, чтобы выступить хорошо. После матча — пожалуйста, но не во время. На мой взгляд, это неприемлемо", - приводит слова тренера Sky Sports.

"Тоттенхэм" уступил "Фулхэму" 1:2, хотя смог сократить отставание после гола Мохаммеда Кудуса.

