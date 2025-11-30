30 Ноября 2025
RU

"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Реала"

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2025 12:33
12
"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Реала"

"Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Федерико Вальверде. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mirror, английский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста, который входит в число игроков, недовольных стилем руководства главного тренера Хаби Алонсо.

По данным источника, отношения Вальверде с тренером остаются напряженными, и уругваец рассматривает возможность ухода, если ситуация не улучшится. При этом "Реал" не намерен отпускать 27-летнего хавбека дешевле 100 млн евро, тогда как "Манчестер Юнайтед" оценивает потенциальный трансфер примерно в 70 млн евро.

В текущем сезоне Вальверде провел 17 матчей во всех турнирах, сделав четыре результативные передачи. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2029 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 130 млн евро.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Асенсио пропустит матч с "Жироной", Куртуа возвращается в состав "Реала"
13:20
Мировой футбол

Асенсио пропустит матч с "Жироной", Куртуа возвращается в состав "Реала"

У мадридцев сразу несколько кадровых вопросов перед игрой Ла Лиги
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" могут побороться за нападающего из клуба АПЛ
12:59
Мировой футбол

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" могут побороться за нападающего из клуба АПЛ

Ндиайе попал в трансферные списки сразу трех топ-клубов
Лидер мирового тенниса представил трофей и обнялся с Месси - ВИДЕО
12:16
Мировой футбол

Лидер мирового тенниса представил трофей и обнялся с Месси - ВИДЕО

Испанский теннисист увидел рекордный ассист аргентинца в полуфинале MLS
Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола
10:59
Мировой футбол

Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола

Аргентинец обошел легендарного Пушкаша по количеству результативных передач
"Фламенго" завоевал Кубок Либертадорес - ВИДЕО
10:02
Мировой футбол

"Фламенго" завоевал Кубок Либертадорес - ВИДЕО

Бразильский грант обыграл "Палмейрас" и завоевал четвертый трофей
"Барселона" надеется вернуть Рафинью и Педри к матчу с "Атлетико"
09:49
Мировой футбол

"Барселона" надеется вернуть Рафинью и Педри к матчу с "Атлетико"

Флик оценил готовность лидеров перед важной игрой Ла Лиги

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?
27 Ноября 16:58
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

Вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала составляет 0,2%
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027