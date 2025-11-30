"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Реала"

"Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Федерико Вальверде. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mirror, английский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста, который входит в число игроков, недовольных стилем руководства главного тренера Хаби Алонсо.

По данным источника, отношения Вальверде с тренером остаются напряженными, и уругваец рассматривает возможность ухода, если ситуация не улучшится. При этом "Реал" не намерен отпускать 27-летнего хавбека дешевле 100 млн евро, тогда как "Манчестер Юнайтед" оценивает потенциальный трансфер примерно в 70 млн евро.

В текущем сезоне Вальверде провел 17 матчей во всех турнирах, сделав четыре результативные передачи. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2029 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 130 млн евро.

İdman.Biz