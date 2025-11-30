Асенсио пропустит матч с "Жироной", Куртуа возвращается в состав "Реала"

Защитник "Реала" Рауль Асенсио не сыграет в сегодняшнем матче Ла Лиги против "Жироны".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, футболист пропустит встречу из-за вирусной инфекции. Накануне тренировки мадридского клуба также пропустили Давид Алаба, Даниэль Карвахаль и Дин Хейсен, и их участие в ближайших матчах остается под вопросом.

При этом команда Хаби Алонсо, вероятно, сможет рассчитывать на возвращение основного вратаря Тибо Куртуа. Голкипер пропустил последнюю игру Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (4:3) из-за гастроэнтерита, но теперь готов занять место в воротах.

Кроме того, в предварительную заявку на матч с "Жироной" могут быть включены Антонио Рюдигер и Франко Мастантуоно, восстановившиеся после травм. Однако решение по их участию будет принято непосредственно перед игрой после оценки их физической готовности.

İdman.Biz