"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" могут побороться за нападающего из клуба АПЛ

Нападающий "Эвертона" Илиман Ндиайе привлек внимание "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato, эти клубы начали сбор данных о 25-летнем форварде, который занимает высокие позиции в их трансферных списках.

Сенегальский футболист выступает за "ирисок" с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Контракт Ндиайе с клубом действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

İdman.Biz