30 Ноября 2025
Лидер мирового тенниса представил трофей и обнялся с Месси - ВИДЕО

30 Ноября 2025 12:16
Лидер мирового тенниса представил трофей и обнялся с Месси - ВИДЕО

Испанский теннисист и первая ракетка мира Карлос Алькарас стал главным гостем церемонии награждения "Интер Майами" после победы команды над "Нью-Йорк Сити" со счетом 3:1 в финале Восточной конференции MLS, сообщает İdman.Biz.

Шестикратный чемпион турниров Большого шлема вынес на поле трофей конференции и передал его игрокам, после чего тепло обнялся с капитаном "Интер Майами" Лионелем Месси. Момент сразу стал одним из самых обсуждаемых в спортивных медиа.

"Интер Майами" одержал уверенную победу со счетом 5:1. В этой встрече Месси оформил рекордную голевую передачу, доведя свое число ассистов до исторического показателя.

2025 год стал крайне успешным для Алькараса: он выиграл Ролан Гаррос и US Open, три турнира серии Мастерс, а также три соревнования категории ATP 500.

