30 Ноября 2025
RU

"Ливерпуль" рискует остаться без капитана "Кристал Пэлас"

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2025 15:13
6
"Ливерпуль" рискует остаться без капитана "Кристал Пэлас"

Соперник агдамского "Карабаха" в Лиге чемпионов по футболу английский "Ливерпуль" вновь столкнулся с угрозой потерять Марка Гуэхи, которого пытался подписать прошлым летом.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на английские СМИ, включая The Telegraph, теперь в гонку за капитаном "Кристал Пэлас" активно вступил "Атлетико Мадрид", воспользовавшись ситуацией с отказом игрока продлевать контракт с нынешним клубом.

Прошлым летом трансфер Гуэхи был близок к завершению: "Ливерпуль" согласовал сделку на 35 млн фунтов, а сам защитник прошел медицинское обследование. Однако переход сорвал председатель "Пэлас" Стив Пэриш, поскольку менеджер Оливер Гласнер не получил замену в последний день окна. Для "красных" эта несостоявшаяся сделка считается одной из самых болезненных, особенно на фоне текущих проблем в обороне и травмы Джованни Леони.

Ситуацию усугубляет и то, что контракт Гуэхи истекает в конце сезона. С 1 января защитник имеет право подписать предварительное соглашение с зарубежным клубом, что дает "Атлетико" преимущество. По данным Marca, мадридский клуб уже связался с представителями игрока. Интерес проявляют и другие европейские гранды, включая "Баварию" и "Барселону".

"Ливерпуль" планирует вернуться к переговорам в январе, но конкуренция теперь значительно выше. Клуб уже потерял несколько ключевых целей на трансферном рынке в последние годы: Мартин Зубимеди ушел в "Арсенал", а Лени Йоро выбрал "Манчестер Юнайтед".

В "Атлетико" уверены в своем шансах. Диего Симеоне хорошо работает с английскими игроками, ранее подписав Кирана Триппьера, а сейчас — Конора Галлахера. Сам Триппьер называл аргентинца "лучшим в мире" и отмечал, что в Премьер-лиге слишком мало внимания уделяется обороне, в отличие от стиля Симеоне.

Потеря Гуэхи станет огромным ударом для "Пэлас", который сегодня может подняться в топ-4 при победе над "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Карабах" в Лиге чемпионов сыграет с “Ливерпулем” на выезде 28 января 2026 года.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа
14:45
Мировой футбол

В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа

Руководство мерсисайдцев не рассматривает возвращение немецкого специалиста
Аморим раскритиковал молодого защитника перед матчем с "Кристал Пэлас"
13:59
Мировой футбол

Аморим раскритиковал молодого защитника перед матчем с "Кристал Пэлас"

Тренер манкунианцев признался, что чувствует тревогу в игре Доргу
Тренер "Тоттенхэма" раскритиковал болельщиков за свист в адрес Викарио
13:37
Мировой футбол

Тренер "Тоттенхэма" раскритиковал болельщиков за свист в адрес Викарио

Томас Франк назвал поведение фанатов неприемлемым
Асенсио пропустит матч с "Жироной", Куртуа возвращается в состав "Реала"
13:20
Мировой футбол

Асенсио пропустит матч с "Жироной", Куртуа возвращается в состав "Реала"

У мадридцев сразу несколько кадровых вопросов перед игрой Ла Лиги
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" могут побороться за нападающего из клуба АПЛ
12:59
Мировой футбол

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" могут побороться за нападающего из клуба АПЛ

Ндиайе попал в трансферные списки сразу трех топ-клубов
"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Реала"
12:33
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Реала"

Вальверде может уйти из клуба из-за разногласий с Алонсо

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?
27 Ноября 16:58
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

Вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала составляет 0,2%
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027