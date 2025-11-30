"Ливерпуль" рискует остаться без капитана "Кристал Пэлас"

Соперник агдамского "Карабаха" в Лиге чемпионов по футболу английский "Ливерпуль" вновь столкнулся с угрозой потерять Марка Гуэхи, которого пытался подписать прошлым летом.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на английские СМИ, включая The Telegraph, теперь в гонку за капитаном "Кристал Пэлас" активно вступил "Атлетико Мадрид", воспользовавшись ситуацией с отказом игрока продлевать контракт с нынешним клубом.

Прошлым летом трансфер Гуэхи был близок к завершению: "Ливерпуль" согласовал сделку на 35 млн фунтов, а сам защитник прошел медицинское обследование. Однако переход сорвал председатель "Пэлас" Стив Пэриш, поскольку менеджер Оливер Гласнер не получил замену в последний день окна. Для "красных" эта несостоявшаяся сделка считается одной из самых болезненных, особенно на фоне текущих проблем в обороне и травмы Джованни Леони.

Ситуацию усугубляет и то, что контракт Гуэхи истекает в конце сезона. С 1 января защитник имеет право подписать предварительное соглашение с зарубежным клубом, что дает "Атлетико" преимущество. По данным Marca, мадридский клуб уже связался с представителями игрока. Интерес проявляют и другие европейские гранды, включая "Баварию" и "Барселону".

"Ливерпуль" планирует вернуться к переговорам в январе, но конкуренция теперь значительно выше. Клуб уже потерял несколько ключевых целей на трансферном рынке в последние годы: Мартин Зубимеди ушел в "Арсенал", а Лени Йоро выбрал "Манчестер Юнайтед".

В "Атлетико" уверены в своем шансах. Диего Симеоне хорошо работает с английскими игроками, ранее подписав Кирана Триппьера, а сейчас — Конора Галлахера. Сам Триппьер называл аргентинца "лучшим в мире" и отмечал, что в Премьер-лиге слишком мало внимания уделяется обороне, в отличие от стиля Симеоне.

Потеря Гуэхи станет огромным ударом для "Пэлас", который сегодня может подняться в топ-4 при победе над "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Карабах" в Лиге чемпионов сыграет с “Ливерпулем” на выезде 28 января 2026 года.

İdman.Biz