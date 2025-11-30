30 Ноября 2025
Луис Суарес: “В "Аяксе" мне говорили, что я толстый”

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2025 15:32
Луис Суарес: “В "Аяксе" мне говорили, что я толстый”

Уругвайский нападающий "Интер Майами" Луис Суарес откровенно рассказал о том, как постоянная борьба сформировала его характер и почему даже спустя годы он не смог полностью изменить свой взрывной нрав.

Как передает İdman.Biz, форвард признался, что на протяжении всей карьеры сталкивался с критикой и недоверием — начиная от юношеских лет и заканчивая выступлениями в ведущих клубах Европы.

По словам Суареса, даже в лучших командах ему приходилось доказывать свою состоятельность.

"В "Аяксе" мне говорили, что я слишком толстый. В "Ливерпуле" меня критиковали за плохое поведение. В "Барселоне" нападали за то, что я был не в лучшей форме. Мне приходилось сражаться на каждом этапе моей карьеры", - приводит слова Суареса Goal.

Футболист отметил, что его характер закалился в детстве, когда борьба была частью выживания. "С самого детства мне приходилось бороться. Я всегда был на улице, чтобы найти еду, чтобы обеспечить пропитание для себя и своей семьи. И под словом "всегда" я имею в виду всегда", — рассказал нападающий.

Суарес признал, что не всегда подавал правильный пример и что его вспыльчивость порой шокировала даже семью. "Иногда моя жена и дети не могут поверить, когда слышат мои крики. Но этот бешеный нрав и эта борьба сделали меня тем, кто я есть. Я пытался это изменить, но когда я на поле — эта личность просто берет верх".

Нападающий продолжает выступать за "Интер Майами", где в нынешнем сезоне остается одной из ключевых фигур атаки в команде, собравшей звезд мирового футбола.

