30 Ноября 2025
"Барселона" получила положительный ответ от УЕФА

30 Ноября 2025 16:30
"Барселона" получила положительный ответ от УЕФА

УЕФА официально одобрил проведение матчей Лиги чемпионов на реконструированном стадионе "Барселоны" "Камп Ноу".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, инспекция состоялась во время домашнего матча чемпионата Испании против "Алавеса".

Представители УЕФА проверили все ключевые параметры функционирования арены: протоколы безопасности, организацию входов для зрителей, навигацию внутри стадиона и зону, предназначенную для болельщиков команды гостей. По каждому пункту "Камп Ноу" получил высшую оценку.

Благодаря успешной проверке "Барселона" получила право провести на своем поле матч общего этапа Лиги чемпионов против "Айнтрахта" из Франкфурта, который назначен на 9 декабря.

