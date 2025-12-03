Ведущая ITV Sport потеряла сознание в прямом эфире перед футбольным матчем - ВИДЕО

Известная спортивная ведущая канала ITV Sport Лаура Вудс внезапно потеряла сознание в прямом эфире перед матчем женских сборных Англии и Ганы.
Как сообщает İdman.Biz, первыми помощь ведущей оказали Иан Райт и Анита Асантен.
Сразу после инцидента медицинская бригада на стадионе оказала Вудс необходимую помощь.
Ведущая в социальных сетях прокомментировала произошедшее:
"Похоже, это было немного странно. Прошу прощения за то, что всех встревожила. Со мной все в порядке. Врачи в "Сейнтс" предположили, что это, вероятно, вирус. Мне нужно немного отдохнуть и восстановить водный баланс. Очень неловко, что это случилось в прямом эфире. Огромное спасибо моим коллегам в ITV, которые так внимательно ко мне отнеслись. Также спасибо Райту и Асантен, которые меня поддержали. Еще раз прошу прощения".
По информации СМИ, состояние Лауры Вудс стабильное, и врачи рекомендовали ей короткий период отдыха.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фарид Гаибов принял участие во Всемирной антидопинговой конференции - ФОТО
Министр рассказал о достижениях Азербайджана в борьбе с допингом
Фарид Гаибов подвел итоги ноября: победы, новые проекты и международные соглашения
Ноябрь стал месяцем триумфов для азербайджанского спорта
Златан Ибрагимович станет факелоносцем зимних Олимпийских игр-2026
Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо
Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС
Крикет-клуб в Азербайджане сейчас развивают около 50 экспатов из Пакистана и Индии
77-летняя стримерша получила международное признание за игровой момент - ВИДЕО
Эйс на карте Dust 2 сделал Ольгу Ивановну известной в сообществе Counter-Strike
Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа
Руководство мерсисайдцев не рассматривает возвращение немецкого специалиста