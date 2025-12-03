Ведущая ITV Sport потеряла сознание в прямом эфире перед футбольным матчем - ВИДЕО

Известная спортивная ведущая канала ITV Sport Лаура Вудс внезапно потеряла сознание в прямом эфире перед матчем женских сборных Англии и Ганы.

Как сообщает İdman.Biz, первыми помощь ведущей оказали Иан Райт и Анита Асантен.

Сразу после инцидента медицинская бригада на стадионе оказала Вудс необходимую помощь.

Ведущая в социальных сетях прокомментировала произошедшее:

"Похоже, это было немного странно. Прошу прощения за то, что всех встревожила. Со мной все в порядке. Врачи в "Сейнтс" предположили, что это, вероятно, вирус. Мне нужно немного отдохнуть и восстановить водный баланс. Очень неловко, что это случилось в прямом эфире. Огромное спасибо моим коллегам в ITV, которые так внимательно ко мне отнеслись. Также спасибо Райту и Асантен, которые меня поддержали. Еще раз прошу прощения".

По информации СМИ, состояние Лауры Вудс стабильное, и врачи рекомендовали ей короткий период отдыха.