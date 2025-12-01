Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Стамбул снова замирает. Вечером город поделится на два цвета – желто-синий и желто-красный.

Как передает İdman.Biz, на "Улкер Стэдиум" в рамках XIV тура Суперлиги Турции по футболу пройдет межконтинентальное дерби, одно из самых эмоциональных и напряженных противостояний в мировом футболе.

История этой дуэли тянется больше века: первая встреча состоялась 17 января 1909 года и завершилась победой "Галатасарая" 2:0, а первый официальный матч датирован 9 января 1910-го – 3:0 в пользу "львов".

Сегодняшняя игра станет уже 404-й главой великой битвы: до нее соперники провели 403 официальных матча, и исторически впереди "Фенербахче" – 149 побед против 130 при 124 ничьих.

За десятилетия дерби подарило десятки легендарных вечеров: от крупнейшей победы "Галатасарая" 7:0 (12 февраля 1911 года) до самого громкого разгрома современности, когда "Фенербахче" вынес соперника 6:0 (6 ноября 2002-го). Были и абсолютно безумные качели вроде 4:4 в Кубке Турции в феврале 2001 года, где "Фенербахче" прошел дальше по пенальти.

А иногда дерби выходило за рамки футбола: в 2024 году матч за Суперкубок был фактически остановлен уже через минуту после начала, когда "Фенербахче" покинул поле, а в 2025-м кубковая встреча сопровождалась потасовкой и дисциплинарными решениями.

Команды подходят к предстоящей игре плечом к плечу, фактически определяя в этом матче будущего лидера чемпионата. Впереди "Галатасарай": 32 очка в 13 турах, 10 побед и почти идеальная оборона (восемь пропущенных).

У "Фенербахче" – 31 очко, ни одного поражения и лучшая атака сезона (30 забитых). Победа хозяев поднимет их на вершину таблицы, ничья оставит все как есть, а успех "Галатасарая" увеличит отрыв до безопасных четырех очков.

Что касается кадровой ситуации, то она сильно разнится. У "Фенербахче" потерь минимум: подтверждено отсутствие лишь Каглара Сеюнджю, еще один игрок под вопросом. У "Галатасарая" проблем заметно больше: выбыло несколько футболистов из-за травм, плюс есть дисквалификация и баны по дисциплинарной линии, связанной со ставками. Но есть и позитивные новости – Виктор Осимхен уже тренируется в общей группе и, скорее всего, сыграет в предстоящем матче.

Наставники обоих клубов максимально сконцентрированы перед игрой и подбадривают своих подопечных.

Доменико Тедеско подчеркивает настроение команды:

"Я знаю, насколько важен матч против "Галатасарая". В дерби нет места оправданиям. Мы придем на игру с энергией".

Окан Бурук мотивирует своих иначе, эмоционально и кратко:

"Лидерами едем – лидерами вернемся. Я верю в вас".

Сегодняшнее дерби – это момент, когда таблица на время уходит в тень, а главное определяется на поле. Кто-то сыграет смелее, кто-то осторожнее, но матч точно оставит след: в эмоциях, разговорах и, возможно, в судьбе сезона.

И пусть итог решат детали – верный пас, вовремя сделанный подкат или один точный удар. Одно ясно уже сейчас: Стамбул снова проживет вечер, о котором приятно будет вспоминать, независимо от того, чей сектор громче споет после финального свистка.

Отметим, что матч между "Фенербахче" и "Галатасараем" начнется в 21:00 по бакинскому времени. Судьей принципиального матча назначен Ясин Кол.

Теймур Тушиев

İdman.Biz