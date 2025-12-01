1 Декабря 2025
1 Декабря 2025 18:30
Карло Анчелотти назвал условие, при котором Винисиус поедет на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что на чемпионат мира 2026 года попадут только те футболисты, которые будут готовы на 100 процентов, сообщает İdman.Biz.

По словам специалиста, под риск непопадания в заявку могут попасть даже такие звезды, как Неймар и Винисиус Жуниор. Анчелотти подчеркнул, что уровень конкуренции в атаке сборной крайне высок.

"Он должен быть готов на все 100 процентов. Многие игроки очень хороши, и мне нужно выбрать тех, кто готов на все 100 процентов. Это касается не только Неймара, это может быть и Винисиус. Если Винисиус будет готов на 90 процентов, я вызову другого игрока, который будет готов на 100 процентов, потому что у этой команды очень высокий уровень мастерства, особенно в атаке. У нас хватает хороших нападающих", - приводит слова Анчелотти ESPN.

Чемпионат мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике, где впервые выступят 48 национальных сборных.

