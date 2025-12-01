Антонио Рюдигер: о травме, паузе в игре и разговорах о Саудовской Аравии

Защитник Реала Антонио Рюдигер поделился впечатлениями от возвращения на поле после длительного восстановления, а также высказался о слухах, связывающих его с возможным переездом в Саудовскую Аравию. Немец сыграл первый матч с августа, выйдя в стартовом составе в поединке 14 тура Примеры против Жироны, который завершился со счетом 1:1, передает İdman.Biz.

Рюдигер отметил, что пауза помогла ему перезагрузиться и провести больше времени с семьей, оставаясь вне внимания прессы. По словам защитника, это позволило восстановиться не только физически, но и эмоционально.

"Прошло уже много времени, и я восстановился. Я воспользовался этим временем, чтобы отключиться и не быть в центре внимания, что иногда даже полезно, потому что, к сожалению, все, что я делаю, становится вирусным. Столько матчей, так что приятно, когда никто не говорит о Рюдигере, и я могу провести время с семьей, с детьми. Мне не терпится вернуться на прежний уровень. Я хорошо знаю свое тело, и с возрастом все уже не так, как раньше. Мне нужно чувствовать себя хорошо, чтобы играть, и, к счастью, теперь это так. У меня не такое эго, как может показаться; я открыт для критики", - сказал футболист.

Отвечая на вопрос о Саудовской Аравии, Рюдигер отметил, что переход в местный чемпионат не означает снижение уровня игрока. "Канте вернулся в сборную Франции, так что, если кто-то едет играть в Саудовскую Аравию, это не означает, что он станет хуже", - подчеркнул защитник.

Рюдигер рассчитывает, что дальнейшие матчи помогут ему окончательно восстановить оптимальную форму и вернуться к стабильным выступлениям в составе Реала.

İdman.Biz