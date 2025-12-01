1 Декабря 2025
RU

Антонио Рюдигер: о травме, паузе в игре и разговорах о Саудовской Аравии

Мировой футбол
Новости
1 Декабря 2025 19:12
12
Антонио Рюдигер: о травме, паузе в игре и разговорах о Саудовской Аравии

Защитник Реала Антонио Рюдигер поделился впечатлениями от возвращения на поле после длительного восстановления, а также высказался о слухах, связывающих его с возможным переездом в Саудовскую Аравию. Немец сыграл первый матч с августа, выйдя в стартовом составе в поединке 14 тура Примеры против Жироны, который завершился со счетом 1:1, передает İdman.Biz.

Рюдигер отметил, что пауза помогла ему перезагрузиться и провести больше времени с семьей, оставаясь вне внимания прессы. По словам защитника, это позволило восстановиться не только физически, но и эмоционально.

"Прошло уже много времени, и я восстановился. Я воспользовался этим временем, чтобы отключиться и не быть в центре внимания, что иногда даже полезно, потому что, к сожалению, все, что я делаю, становится вирусным. Столько матчей, так что приятно, когда никто не говорит о Рюдигере, и я могу провести время с семьей, с детьми. Мне не терпится вернуться на прежний уровень. Я хорошо знаю свое тело, и с возрастом все уже не так, как раньше. Мне нужно чувствовать себя хорошо, чтобы играть, и, к счастью, теперь это так. У меня не такое эго, как может показаться; я открыт для критики", - сказал футболист.

Отвечая на вопрос о Саудовской Аравии, Рюдигер отметил, что переход в местный чемпионат не означает снижение уровня игрока. "Канте вернулся в сборную Франции, так что, если кто-то едет играть в Саудовскую Аравию, это не означает, что он станет хуже", - подчеркнул защитник.

Рюдигер рассчитывает, что дальнейшие матчи помогут ему окончательно восстановить оптимальную форму и вернуться к стабильным выступлениям в составе Реала.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Реала"
19:29
Мировой футбол

"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Реала"

Английский клуб рассматривает возможность трансфера французского хавбека

Карло Анчелотти назвал условие, при котором Винисиус поедет на ЧМ-2026
18:30
Мировой футбол

Карло Анчелотти назвал условие, при котором Винисиус поедет на ЧМ-2026

Анчелотти готов отказаться от звезд ради игроков, набравших идеальную форму
Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
Серия из 44 пенальти определила победителя Кубка Франции - ВИДЕО
17:57
Футбол

Серия из 44 пенальти определила победителя Кубка Франции - ВИДЕО

"Стад Бетунуа" обыграл "Стенворт" 21:20 в историческом матче 1/64 финала
Спортивный директор сборной Азербайджана назвал фаворита стамбульского дерби
17:27
Футбол

Спортивный директор сборной Азербайджана назвал фаворита стамбульского дерби

Ильгар Гурбанов считает, что "Фенербахче" одержит победу
Чемпионат Европы-2026: женская сборная Азербайджана U-19 уступила Грузии – ОБНОВЛЕНО
17:12
Футбол

Чемпионат Европы-2026: женская сборная Азербайджана U-19 уступила Грузии – ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская сборная проиграла со счетом 0:4

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити" - ВИДЕО
30 Ноября 09:02
Мировой футбол

"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити" - ВИДЕО

Алленде сделал хет-трик, Месси отдал рекордную голевую передачу