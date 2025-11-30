"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити"

"Интер Майами" одержал крупную победу над "Нью-Йорк Сити" в 1/2 финала плей-офф MLS, завершив матч на "Чейз Стэдиум" со счетом 5:1, сообщает İdman.Biz.

Аргентинский вингер Тадео Алленде оформил хет-трик, еще по одному мячу забили Матео Сильветти и Теласко Сеговия. Лионель Месси отметился рекордной результативной передачей, а Жорди Альба также сделал ассист.

Победа вывела "Интер Майами" в финал турнира, где команда встретится с победителем пары "Сан-Диего" - "Ванкувер Уайткапс". матч между этими клубами пройдет сегодня, 30 ноября.

İdman.Biz