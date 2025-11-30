30 Ноября 2025
RU

"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити"

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2025 09:02
24
"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити"

"Интер Майами" одержал крупную победу над "Нью-Йорк Сити" в 1/2 финала плей-офф MLS, завершив матч на "Чейз Стэдиум" со счетом 5:1, сообщает İdman.Biz.

Аргентинский вингер Тадео Алленде оформил хет-трик, еще по одному мячу забили Матео Сильветти и Теласко Сеговия. Лионель Месси отметился рекордной результативной передачей, а Жорди Альба также сделал ассист.

Победа вывела "Интер Майами" в финал турнира, где команда встретится с победителем пары "Сан-Диего" - "Ванкувер Уайткапс". матч между этими клубами пройдет сегодня, 30 ноября.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Нойер прокомментировал возможное продление контракта с "Баварией"
07:26
Мировой футбол

Нойер прокомментировал возможное продление контракта с "Баварией"

Мануэль выступает за "Баварию" с 2011 года
Полузащитник "Наполи" Гилмор перенесет операцию
06:24
Мировой футбол

Полузащитник "Наполи" Гилмор перенесет операцию

В нынешнем сезоне 24‑летний Гилмор провел девять матчей в чемпионате Италии
В Швеции фанаты подожгли газон и сетку ворот во время футбольного матча
04:21
Мировой футбол

В Швеции фанаты подожгли газон и сетку ворот во время футбольного матча

Игра была прервана два раза
Мадридский "Атлетико" уверенно обыграл "Овьедо" - ВИДЕО
02:08
Мировой футбол

Мадридский "Атлетико" уверенно обыграл "Овьедо" - ВИДЕО

"Атлетико" набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице
"Тоттенхэм Хотспур" на своем поле уступил "Фулхэму" в матче АПЛ - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

"Тоттенхэм Хотспур" на своем поле уступил "Фулхэму" в матче АПЛ - ВИДЕО

"Шпоры" не побеждают в АПЛ в четырех матчах подряд
"Милан" минимально переиграл "Лацио" - ВИДЕО
01:53
Мировой футбол

"Милан" минимально переиграл "Лацио" - ВИДЕО

После этой игры "Милан" вырвался в лидеры Серии А

Самое читаемое

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?
27 Ноября 16:58
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

Вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала составляет 0,2%