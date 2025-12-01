Спортивный директор сборной Азербайджана назвал фаворита стамбульского дерби

"Стамбульское дерби - один из самых интересных матчей в мире".

Такую оценку дал спортивный директор сборной Азербайджана по футболу Ильгар Гурбанов, комментируя предстоящую встречу XIV тура Турецкой Суперлиги между "Фенербахче" и "Галатасараем".

Ветеран обороны, воспитанник "Фенербахче", отметил, что матч будет сложным, и по его словам, фаворитом встречи является именно "Фенербахче".

"Нас ждет интересная игра. Думаю, что "Фенербахче" одержит победу в этом поединке", - заявил он в интервью AZERTAC.

Напомним, что Ильгар Гурбанов выступал за турецкие клубы "Сивасспор", "Болуспор" и "Мерсин Идманюрду".

Отметим, что матч "Фенербахче" - "Галатасарай" на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" начнется в 21:00 по бакинскому времени. Судья встречи - Ясин Кол.

