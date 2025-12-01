1 Декабря 2025
Бывший наставник "Сабаила": "Решение о расставании было лучшим для обеих сторон"

1 Декабря 2025 19:48
7
Бывший главный тренер "Сабаила" Эльвин Мамедов рассказал, почему решил покинуть клуб, и поделился мнением о перспективах команды в борьбе за возвращение в Премьер-лигу.

Как сообщает İdman.Biz, специалист подчеркнул, что расставание стало лучшим вариантом для обеих сторон.

"Бывают моменты, когда ни победа, ни поражение уже не решают ситуацию. Когда начинаешь тренерскую карьеру, ты должен быть готов к таким моментам. Так получилось, и наши пути разошлись", - цитирует слова Мамедова sportal.az.

Он отметил, что шаг был необходимым: "В этот период мы должны были принять решение о расставании. Это будет лучше и для меня, и для клуба".

Говоря о составе команды, Мамедов подчеркнул силу коллектива: "Да, состав хороший. Любой тренер хочет иметь более широкую обойму, но нынешней команде по силам бороться за чемпионство. Чем больше футболистов, тем легче проводить ротацию".

Специалист выразил уверенность, что "Сабаил" способен вернуться в элиту: "Надеюсь, что "Сабаил" снова поднимется. У этого клуба еще будут большие успехи".

Он также пожелал удачи новому наставнику "Сабаила" Адилю Шукюрову: "Я желаю успехов новому тренеру. Он хороший человек и более опытный тренер, чем я. "Сабаил" может под его руководством подняться в Премьер-лигу".

Говоря о собственном будущем, Мамедов подчеркнул: "Моя цель всегда - учиться. Я в возрасте, когда каждый день должен накапливать опыт. С Божьей помощью я снова вернусь к работе, всему свое время".

İdman.Biz

