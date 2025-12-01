Эльвин Юнусзаде: "Если продолжим в том же духе, вы увидите совершенно другую команду" - ИНТЕРВЬЮ

"Игроки, вышедшие на замену, оказали решающее влияние на ход матча. Энергия новых игроков сразу проявилась в игре", - заявил футболист "Карван-Евлах" Эльвин Юнусзаде в интервью sport24.az.

- В XIII туре Мисли Премьер-лиги вы уступили "Карабаху". Как бы вы прокомментировали поражение?

- Мы знали, что играем с сильным соперником. "Карабах" - команда европейского уровня. Мы хорошо подготовились к матчу, и наша игра шла неплохо. До последних минут мы держались. К сожалению, в конце пропустили голы и проиграли. Нам нужно работать над нашими ошибками. В начале декабря у нас будет кубковый матч, и мы сможем исправить недочеты.

- До последних минут вы держались в защите. А игроки "Карабаха", вышедшие на поле позже, определили исход встречи?

- Игроки, вышедшие на замену, оказали решающее влияние на ход матча. Энергия новых игроков сразу проявилась в игре. Уровень мастерства этих футболистов тоже сыграл решающую роль.

- 3 декабря вы снова встретитесь с "Карабахом" в кубковом матче на "Азерсун Арене". Как плотный график матчей сказывается на команде?

- С таким графиком, особенно играя против "Карабаха", сложно. Но это наша работа. Мы должны быть к этому готовы. Для нашего развития это тоже полезно.

- В начале сезона вы начали работу с главным тренером Азером Гашимовым, а теперь его сменил Физули Мамедов. Что можете сказать об этом?

- С приходом нового тренера в команду изменился дух, атмосфера, появилось больше мотивации. Система тоже претерпела изменения. Игра с "Карабахом" показала, что эти изменения положительно сказываются. Нужно немного времени, тренер только что присоединился. В будущем "Карван-Евлах" покажет себя сильнее и увереннее.

- Что именно изменил Физули Мамедов?

- Прежде всего, он мотивирован и полон энергии. Его подход к работе передается нам. Мы работаем над общей системой и тактикой. Для полного внедрения этих изменений в коллектив потребуется время.

- Первая половина сезона подходит к концу. Сможет ли команда подняться с последнего места?

- Вы не видите наши тренировки. Если все будет так же, вы увидите совершенно другую команду. Сейчас все уже по-другому.

İdman.Biz