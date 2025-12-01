Мбаппе забил 60-й гол за год и вошел в элиту бомбардиров XXI века

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе оформил 60-й гол в 2025 году, отличившись в матче 14-го тура Ла Лиги против "Жироны" (1:1). Таким образом, форвард стал лишь четвертым футболистом XXI века, которому удалось достичь подобной результативности за календарный год, сообщает İdman.Biz.

В нынешнем столетии большее количество голов забивали только три игрока: Криштиану Роналду - 63 гола в 2012 году, 69 в 2013-м и 61 в 2014-м; Роберт Левандовский - 69 голов в 2021 году; и Лионель Месси, которому принадлежит исторический рекорд - 91 гол в 2012 году.

После ничейного результата в Жироне "Реал" Мадрид занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от лидирующей "Барселоны" всего на одно очко.

İdman.Biz