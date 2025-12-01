1 Декабря 2025
1 Декабря 2025 21:59
Ламин Ямаль: "Месси лучший в истории, но я хочу идти своим путем"

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своем отношении к Лионелю Месси, который считается величайшим футболистом в истории каталонского клуба и мирового футбол, передает İdman.Biz.

Ямаль подчеркнул, что испытывает глубокое уважение к аргентинцу из "Интер Майами", однако не стремится повторять его путь.

"Я уважаю Месси за то, кем он является и какую значимость для футбола представляет, и если мы когда-нибудь встретимся на футбольном поле, у нас будет взаимное уважение. Он лучший в истории. Я не хочу быть Месси, и он знает, что я не желаю быть им. Я хочу идти своим путем, вот и все", - приводит слова Ямаля CBS News.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего испанца составляет 200 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей за "Барселону", забил семь голов и отдал девять результативных передач. Всего за взрослую команду каталонцев у Ямаля уже 120 игр, 32 гола и 43 ассиста.

