Рубен Аморим: "Манчестер Юнайтед" заимствует идеи по стандартам у клубов АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о подходе клуба к работе со стандартами и тактическим аспектам игры. По его словам, команда активно изучает опыт соперников по английской Премьер-лиге и применяет лучшие идеи для повышения эффективности, сообщает İdman.Biz.

Аморим отметил, что команда стала уделять больше внимания деталям и использует дополнительное время на тренировки максимально продуктивно. "У нас появилось больше времени для работы; мы усердно тренируемся и многому учимся в Англии. Когда приезжаешь в АПЛ, начинаешь перенимать многое у других команд, и мы используем многие идеи для реализации моментов", - сказал тренер.

Он подчеркнул, что активность игроков стала ключевым фактором в последнем матче. "Я сказал футболистам, что нам нужно быть активнее, и это было заметно. Когда вы чаще оказываетесь рядом с мячом, вы контролируете игру. Нужно учитывать и то, что соперник устает во втором тайме. Когда вы увеличиваете темп, а оппонент немного проседает и сразу пропускает, приходит ощущение контроля", - добавил Аморим.

После победы "Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за верхние строчки турнирной таблицы АПЛ.

İdman.Biz