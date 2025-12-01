1 Декабря 2025
RU

Рубен Аморим: "Манчестер Юнайтед" заимствует идеи по стандартам у клубов АПЛ

Мировой футбол
Новости
1 Декабря 2025 22:33
12
Рубен Аморим: "Манчестер Юнайтед" заимствует идеи по стандартам у клубов АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о подходе клуба к работе со стандартами и тактическим аспектам игры. По его словам, команда активно изучает опыт соперников по английской Премьер-лиге и применяет лучшие идеи для повышения эффективности, сообщает İdman.Biz.

Аморим отметил, что команда стала уделять больше внимания деталям и использует дополнительное время на тренировки максимально продуктивно. "У нас появилось больше времени для работы; мы усердно тренируемся и многому учимся в Англии. Когда приезжаешь в АПЛ, начинаешь перенимать многое у других команд, и мы используем многие идеи для реализации моментов", - сказал тренер.

Он подчеркнул, что активность игроков стала ключевым фактором в последнем матче. "Я сказал футболистам, что нам нужно быть активнее, и это было заметно. Когда вы чаще оказываетесь рядом с мячом, вы контролируете игру. Нужно учитывать и то, что соперник устает во втором тайме. Когда вы увеличиваете темп, а оппонент немного проседает и сразу пропускает, приходит ощущение контроля", - добавил Аморим.

После победы "Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за верхние строчки турнирной таблицы АПЛ.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Ламин Ямаль: "Месси лучший в истории, но я хочу идти своим путем"
21:59
Мировой футбол

Ламин Ямаль: "Месси лучший в истории, но я хочу идти своим путем"

Юный форвард "Барселоны" подчеркнул уважение к легенде клуба, но заявил о собственном пути

Болельщики "Ниццы" избили игроков команды после поражения от "Лорьяна"
21:33
Мировой футбол

Болельщики "Ниццы" избили игроков команды после поражения от "Лорьяна"

Фанаты устроили погром на базе клуба, пострадали Жереми Бога и Теремас Моффи

Мбаппе забил 60-й гол за год и вошел в элиту бомбардиров XXI века
21:15
Мировой футбол

Мбаппе забил 60-й гол за год и вошел в элиту бомбардиров XXI века

Француз стал четвертым игроком столетия, достигшим такой отметки
Вратарь "Барселоны" рассказал, как Ханс-Дитер Флик разрешил ему курить
20:42
Мировой футбол

Вратарь "Барселоны" рассказал, как Ханс-Дитер Флик разрешил ему курить

Тренер заявил, что для него важнее профессионализм, чем привычки голкипера
"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Реала"
19:29
Мировой футбол

"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Реала"

Английский клуб рассматривает возможность трансфера французского хавбека

Антонио Рюдигер: о травме, паузе в игре и разговорах о Саудовской Аравии
19:12
Мировой футбол

Антонио Рюдигер: о травме, паузе в игре и разговорах о Саудовской Аравии

Немецкий футболист признался, что провел время вне поля с пользой и готов вернуть прежний уровень

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений