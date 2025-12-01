1 Декабря 2025
RU

Болельщики "Ниццы" избили игроков команды после поражения от "Лорьяна"

Мировой футбол
Новости
1 Декабря 2025 21:33
33
Болельщики "Ниццы" избили игроков команды после поражения от "Лорьяна"

Болельщики "Ниццы" напали на полузащитника Жереми Бога и нападающего Теремаса Моффи после матча 14-го тура Лиги 1 против "Лорьяна" (1:3), сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato.

По данным источника, игроки "Ниццы" вернулись на клубную базу после серии выездных матчей, где их ожидали около 400 разъяренных фанатов. Болельщики выражали недовольство результатами команды, громко требовали отставки главного тренера Франка Эза, а затем перешли к агрессии - кричали, плевались и избивали футболистов. Наиболее серьезно пострадали Жереми Бога и Теремас Моффи.

После поражения от "Лорьяна" "Ницца" занимает 10-е место в таблице Лиги 1, имея в активе 17 очков. В Лиге Европы клуб идет последним - 36-м - не набрав ни одного балла.

