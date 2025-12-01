Вратарь "Барселоны" рассказал, как Ханс-Дитер Флик разрешил ему курить

Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсны поделился забавной историей о том, как главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик отреагировал на его привычку курить. По словам голкипера, разговор состоялся во время совместного отдыха в сауне, сообщает İdman.Biz.

Щенсны отметил, что напрямую спросил наставника о его отношении к курению. Флик ответил, что главное — уровень работы на поле. "Если ты суперпрофессионал, можешь курить даже во время церемонии награждения", - цитирует слова вратаря Sport.es.

Ранее, выступая за лондонский "Арсенал", Щенсны уже попадал в неприятную ситуацию из-за этой привычки. В 2015 году он закурил в душе после матча с "Саутгемптоном" (0:2), за что главный тренер Арсен Венгер перевел его в запас, а вскоре отправил в аренду в "Рому".

Щенсны завершил карьеру в августе 2024 года, однако осенью решил вернуться в футбол и присоединился к "Барселоне". В текущем сезоне он провел девять матчей и пропустил 17 мячей.

