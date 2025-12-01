1 Декабря 2025
"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Реала"

1 Декабря 2025 19:29
"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Эдуарду Камавинга.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside, английский клуб изучает возможность подписания французского футболиста, который считается одним из ключевых молодых игроков мадридской команды.

Камавинга связан с "Реалом" долгосрочным контрактом, рассчитанным до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 50 млн евро.

В сезоне Камавинга провел за "Реал" 14 официальных матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

İdman.Biz

