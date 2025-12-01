1 Декабря 2025
Чемпионат Европы-2026: юношеская сборная Азербайджана U-19 встретится с командой Грузии

1 Декабря 2025 09:40
Чемпионат Европы-2026: юношеская сборная Азербайджана U-19 встретится с командой Грузии

Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу до 19 лет проведет третий матч в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2026.

Как сообщает İdman.biz, команда, выступающая в группе V Лиги B, сыграет в Струмице (Северная Македония) со сверстницами из Грузии.

Заключительная игра группы пройдет на стадионе "Кукуш" и начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Матч обслужит главный судья из Мальты.

Отметим, что ранее сборная Азербайджана U-19 проиграла оба матча в группе: Словении со счетом 0:2, а Северной Македонии - 1:3.

İdman.Biz

