У "Карабаха" есть шанс напрямую попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне - ФОТО

Азербайджанский футбол
1 Декабря 2025
У "Карабаха" появился шанс напрямую сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал Football Meets Data, агдамский клуб поднялся на 9 позицию в специальном рейтинге, который определяет единственного участника, получающего прямую путевку среди чемпионов стран вне топ-10 коэффициентов УЕФА.

По действующему регламенту, напрямую в группу Лиги чемпионов попадают чемпионы стран, входящих в первую десятку таблицы коэффициентов УЕФА. Команды из остальных стран вынуждены проходить "путь чемпионов" в квалификации. Однако каждый сезон одно исключение допускается: команда-чемпион с наивысшим индивидуальным клубным рейтингом среди стран вне топ-10 может получить прямое место в группе.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, клуб должен выполнить два условия: стать чемпионом своей страны и сохранить высочайший рейтинг среди конкурентов. После того как "Буде Глимт" не смог досрочно оформить чемпионство, "Карабах" поднялся на 9 место в текущем списке претендентов.

Лидирует в нем "Рейнджерс", однако шотландский клуб отстает от "Хартса" на 9 очков, что создает риск потери позиции в рейтинге.

Ситуация остается сложной, но шанс для "Карабаха" вполне реален. Список, представленный Football Meets Data, отражает актуальное положение клубов в борьбе за возможную прямую путевку.

İdman.Biz

