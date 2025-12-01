1 Декабря 2025
Ролан Мустафаев будет играть за сборную Азербайджана?

Футбол
Новости
1 Декабря 2025 15:58
15
Ролан Мустафаев будет играть за сборную Азербайджана?

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) ускорила поиск футболистов азербайджанского происхождения за границей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, Ассоциация проявляет интерес к азербайджанским футболистам, проживающим, в частности, в Украине и России.

Список игроков, которых организация стремится привлечь в национальную сборную, с каждым днем расширяется. Однако получить согласие футболистов, родившихся в Украине и России, на выступление за Азербайджан бывает непросто.

Одним из игроков, находящихся в центре внимания АФФА, является Ролан Мустафаев из украинского клуба "Рух". Еще одним приоритетным вариантом остается форвард московского "Динамо" Ульви Бабаев.

Интерес к Ролану Мустафаеву появился еще в начале прошлого года после натурализации его старшего брата Эмиля Мустафаева. Тогда Ролану Мустафаеву было всего 16 лет, и вопрос о его привлечении к сборной не рассматривался серьезно. С тех пор АФФА внимательно следит за прогрессом 17-летнего игрока и отметила существенное улучшение его игровых показателей. Поэтому переговоры с самим Роланом Мустафаевым и его семьей были возобновлены.

В этом процессе АФФА рассчитывает на поддержку полузащитника "Полисся" Эмиля Мустафаева, так как существует вероятность вызова Ролана Мустафаева в юношескую сборную Украины до 19 лет. Близкие игрока поддерживают идею его выступления за сборную Азербайджана, однако сам Ролан Мустафаев пока окончательно не принял решение о смене гражданства.

Стоит отметить, что воспитанник "Руха" Ролан Мустафаев ранее выступал за юношеские сборные Украины до 16 и до 17 лет.

İdman.Biz

