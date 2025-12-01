1 Декабря 2025
Сиясет Аскеров: "Команда знает сильные и слабые стороны сборной Бангладеш"

1 Декабря 2025 18:48
Сиясет Аскеров: "Команда знает сильные и слабые стороны сборной Бангладеш"

Главный тренер женской сборной Азербайджана Сиясет Аскеров заявил, что команда тщательно изучила соперника по предстоящей игре на турнире FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025, который проходит в Дакке, сообщает İdman.Biz.

По словам наставника, матч с хозяйками турнира может получиться напряженным. Аскеров отметил, что внимательно следил за встречей Бангладеш с Малайзией и остался впечатлен игрой будущего соперника.

"Мы очень рады находиться в Бангладеш. Завтрашнего соперника мы смотрели в первом матче с Малайзией. На мой взгляд, сборная Бангладеш выступила лучше. Если бы они реализовали свои моменты, как минимум сыграли бы вничью. Игровой план у команд Бангладеш и Малайзии почти одинаковый. Мы знаем сильные и слабые стороны сборной Бангладеш. В линии атаки у них есть быстрые футболистки. Ожидаем, что в матче с нами они сделают ставку на быстрые контратаки и попытаются создать нам проблемы. Надеюсь, обе команды покажут зрелищный футбол для болельщиков", - сказал Аскеров.

Встреча Азербайджана со сборной Бангладеш пройдет завтра. В первом туре команда Аскерова обыграла Малайзию со счетом 2:0.

