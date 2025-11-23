24 Ноября 2025
В Азербайджане вновь пройдут матчи нового турнира ФИФА

В Азербайджане вновь пройдут матчи нового турнира ФИФА

Турнир FIFA Series в очередной раз будет организован в Азербайджане.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино, опубликовав соответствующее заявление в социальных сетях.

По словам Инфантино, в марте и апреле 2026 года в международное окно матчей будет включена расширенная версия турнира: "Рад подтвердить проведение первого масштабного турнира FIFA Series в период международных игр 2026 года. Основываясь на успехе пилотного проекта в марте 2024 года, эта инициатива предоставляет уникальную платформу для национальных сборных из разных континентов, позволяя им соревноваться и взаимодействовать за пределами традиционных конфедераций".

Соревнования среди мужских сборных пройдут в Австралии, Азербайджане, Индонезии, Казахстане, Маврикии, Пуэрто-Рико, Руанде и Узбекистане. Женские команды проведут свои матчи в Бразилии, Кот-д’Ивуаре и Таиланде. Также несколько федераций выразили желание принять турниры у себя в будущем.

Отметим, что Азербайджан уже был среди стран, принимавших пилотный турнир FIFA Series в 2024 году.

İdman.Biz

