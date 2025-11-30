30 Ноября 2025
Сиясет Аскеров: "Не смогли воспользоваться голевыми эпизодами"

Национальная сборная
Новости
30 Ноября 2025 11:55
Сиясет Аскеров: "Не смогли воспользоваться голевыми эпизодами"

Главный тренер женской сборной Азербайджана Сиясет Аскеров оценил игру команды в матче против Малайзии на турнире FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025, проходящем в Дакке.

Как сообщает İdman.Biz, наставник отметил, что ключевым недостатком в игре национальной команды стала слабая реализация голевых эпизодов.

По словам Аскерова, Малайзия подошла к встрече с высокой мотивацией, так как победа делала бы ее чемпионом турнира. "Мы изучили предыдущие матчи соперника, знали их сильные и слабые стороны. Первый тайм получился удачным - мы забили два красивых гола, над которыми работали на тренировках. До перерыва могли отличиться еще раз. Во втором тайме также создали стопроцентные моменты, дали возможность проявить себя молодым футболисткам. Думаю, наша главная проблема - то, что не смогли воспользоваться голевыми эпизодами. В отборочных матчах это может создать нам сложности", - сказал наставник.

Заключительный матч сборная Азербайджана проведет 2 декабря против команды Бангладеш.

İdman.Biz

