Азербайджанская делегация приняла участие в международной конференции на Мальте - ФОТО

Менеджер по социальной и экологической устойчивости АФФА и координатор проекта SCALE в Азербайджане Кифаят Мустафаева вместе с тренерами Гюльяной Озджан и Офелией Гафаровой приняли участие в международной конференции на Мальте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, мероприятие, организованное Футбольной федерацией Мальты, прошло в городе Аттард в недавно открытом штабе для национальных команд.

В рамках конференции азербайджанская делегация представила доклады об успешной реализации проекта в стране, деятельности на тренировочных площадках и внедрении школьных программ в рамках модели "двойной карьеры". Участники обсудили текущую ситуацию, достигнутые результаты и планы дальнейших действий с партнерскими странами проекта – Азербайджаном, Румынией, Италией, Молдовой и Мальтой.

Основная цель проекта SCALE – поддержка академического развития молодых футболистов наряду с их спортивной карьерой, обеспечение возможности параллельного обучения и тренировок. Проект направлен на развитие модели "двойной карьеры", которая помогает молодым спортсменам сохранять баланс между образованием и спортом.

Отметим, что проект SCALE реализуется под эгидой АФФА с 2023 года, и за это время в него были вовлечены 10 школ и 5 клубов, включая как юношей, так и девушек-футболистов.

