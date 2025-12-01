Нападающий "Араз-Нахчывана" провел 100-й матч в Мисли Премьер-Лиге

Нападающий "Араз-Нахчывана" Фелипе Сантос провел 100-й матч в Мисли Премьер-Лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, юбилейный матч бразильца пришелся на XIII тур.

Он вышел в стартовом составе на выездной матч против "Габалы" (1:2). В 100 встречах Фелипе забил 21 гол.

Южноамериканский футболист выступал в Премьер-Лиге за три клуба: за "Шамахы" - 21 матч (шесть голов), за "Габалу" - 35 матчей (три гола), за "Араз-Нахчыван" - 44 матча (12 голов).

Отметим, что дебют Сантоса в Премьер-Лиге пришелся на сезон 2021/22, и он стал 448-м игроком в истории чемпионата, сыгравшим 100 и более матчей.

İdman.Biz