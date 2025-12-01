1 Декабря 2025
RU

Серия из 44 пенальти определила победителя Кубка Франции - ВИДЕО

Футбол
Новости
1 Декабря 2025 17:57
Напряженный матч состоялся в 1/64 финала Кубка Франции по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в поединке встретились два клуба шестого дивизиона - "Стенворт" и "Стад Бетунуа".

Основное время завершилось со счетом 0:0. Для определения победителя команды провели серию пенальти, в которой было выполнено 44 удара.

В итоге "Стад Бетунуа" одержал победу со счетом 21:20.

Эта серия пенальти стала рекордной в истории Кубка Франции. В следующем раунде клуб встретится с "Лансом", который в настоящий момент лидирует в чемпионате Франции. Действующий обладатель Кубка страны - "ПСЖ".

İdman.Biz

