Вратарь "Баварии" о Кейне: "Он настоящий убийца у чужих ворот"

1 Декабря 2025 23:07
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер высказался о нападающем Харри Кейне, который присоединился к мюнхенскому клубу в 2023 году и стал ключевой фигурой атаки команды, сообщает İdman.Biz.

По словам Нойера, Кейн впечатляет универсальностью и голевым чутьем. "Харри - один из лучших игроков атаки, с которыми мне когда-либо доводилось играть. Он настоящий убийца у чужих ворот. Он может забить любой частью тела и всегда прекрасно чувствует, где находятся ворота", - заявил голкипер в интервью Sky Sport.

Нойер подчеркнул, что английский форвард одинаково опасен как в штрафной, так и за ее пределами: "Он отлично выбирает момент для удара, умеет пробить мимо защитника, хорошо играет в воздухе. Он прекрасно понимает игру, помогает в обороне и всегда работает назад. У него есть все качества топ-нападающего".

В заключение капитан "Баварии" отметил, что команда счастлива иметь такого игрока в составе.

