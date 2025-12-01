2 Декабря 2025
RU

"Атлетико" готов продать Галлахера "Манчестер Юнайтед" зимой за 30 млн евро

Мировой футбол
Новости
1 Декабря 2025 23:29
10
"Атлетико" готов продать Галлахера "Манчестер Юнайтед" зимой за 30 млн евро

"Атлетико" определил цену, за которую готов расстаться с английским полузащитником Конором Галлахером.

Как сообщает İdman.Biz, по информации инсайдера Фабрицио Романо, мадридский клуб может продать 25-летнего хавбека "Манчестер Юнайтед" уже в январское трансферное окно примерно за 30 млн евро. При этом аренда игрока категорически не рассматривается.

"МЮ" уже проявлял интерес к Галлахеру в конце летнего трансферного периода, однако тогда "Атлетико" сообщил, что футболист останется в составе. Теперь же ситуация может измениться: англичанин стремится получать больше игрового времени, чтобы повысить свои шансы на участие в чемпионате мира 2026 года.

Галлахер перешел в "Атлетико" летом 2024 года за 34 млн фунтов, но в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе лишь в трех матчах. По словам Романо, постоянный трансфер рассматривается как наиболее реалистичный вариант: "Если поступит предложение о полноценной сделке, ситуация может измениться. Источники говорят, что сумма около 30 млн евро станет хорошим шансом подписать Галлахера зимой".

Также отмечается, что помимо "Манчестер Юнайтед" ситуацию внимательно отслеживают несколько клубов из Англии и Италии.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"ПСЖ" и "Монако" узнали соперников в 1/32 финала Кубка Франции
00:35
Мировой футбол

"ПСЖ" и "Монако" узнали соперников в 1/32 финала Кубка Франции

Команды стартуют в турнире матчами против представителей низших дивизионов

20-летнему нападающему "ПСЖ" вручили приз лучшему молодому футболисту Европы
00:16
Мировой футбол

20-летнему нападающему "ПСЖ" вручили приз лучшему молодому футболисту Европы

Дезире Дуэ посвятил награду семье и рассказал о своих мечтах и целях

Турецкая Суперлига: "Фенербахче" сыграл вничью с "Галатасарем" - ВИДЕО
1 Декабря 23:36
Мировой футбол

Турецкая Суперлига: "Фенербахче" сыграл вничью с "Галатасарем" - ВИДЕО

Стамбульское супердерби завершилось драматической ничьей в компенсированное время
Вратарь "Баварии" о Кейне: "Он настоящий убийца у чужих ворот"
1 Декабря 23:07
Мировой футбол

Вратарь "Баварии" о Кейне: "Он настоящий убийца у чужих ворот"

Нойер отметил универсальность Кейна и его умение быть опасным в любой точке атаки
Рубен Аморим: "Манчестер Юнайтед" заимствует идеи по стандартам у клубов АПЛ
1 Декабря 22:33
Мировой футбол

Рубен Аморим: "Манчестер Юнайтед" заимствует идеи по стандартам у клубов АПЛ

Португальский тренер рассказал о тактическом прогрессе команды после победы над "Кристал Пэлас"

Ламин Ямаль: "Месси лучший в истории, но я хочу идти своим путем"
1 Декабря 21:59
Мировой футбол

Ламин Ямаль: "Месси лучший в истории, но я хочу идти своим путем"

Юный форвард "Барселоны" подчеркнул уважение к легенде клуба, но заявил о собственном пути

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений