"Атлетико" готов продать Галлахера "Манчестер Юнайтед" зимой за 30 млн евро

"Атлетико" определил цену, за которую готов расстаться с английским полузащитником Конором Галлахером.

Как сообщает İdman.Biz, по информации инсайдера Фабрицио Романо, мадридский клуб может продать 25-летнего хавбека "Манчестер Юнайтед" уже в январское трансферное окно примерно за 30 млн евро. При этом аренда игрока категорически не рассматривается.

"МЮ" уже проявлял интерес к Галлахеру в конце летнего трансферного периода, однако тогда "Атлетико" сообщил, что футболист останется в составе. Теперь же ситуация может измениться: англичанин стремится получать больше игрового времени, чтобы повысить свои шансы на участие в чемпионате мира 2026 года.

Галлахер перешел в "Атлетико" летом 2024 года за 34 млн фунтов, но в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе лишь в трех матчах. По словам Романо, постоянный трансфер рассматривается как наиболее реалистичный вариант: "Если поступит предложение о полноценной сделке, ситуация может измениться. Источники говорят, что сумма около 30 млн евро станет хорошим шансом подписать Галлахера зимой".

Также отмечается, что помимо "Манчестер Юнайтед" ситуацию внимательно отслеживают несколько клубов из Англии и Италии.

İdman.Biz