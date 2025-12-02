2 Декабря 2025
20-летнему нападающему "ПСЖ" вручили приз лучшему молодому футболисту Европы

2 Декабря 2025 00:16
20-летнему нападающему "ПСЖ" вручили приз лучшему молодому футболисту Европы

20-летний нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Дезире Дуэ получил награду лучшему молодому футболисту Европы.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил официальный аккаунт парижского клуба в социальной сети X. Для футболиста эта премия стала важным событием карьеры, и во время церемонии он произнес эмоциональную речь.

"Для меня большая честь быть здесь, я очень счастлив. Эта награда значит для меня очень много, и я посвящаю ее своеи семье, которая всегда меня поддерживала. Обычно я не нервничаю, когда выступаю публично, но всегда переживаю, когда говорю о родных", - отметил Дуэ.

Футболист поблагодарил руководство "ПСЖ", тренерскии штаб и всех сотрудников клуба, а также Луиса Энрике и партнеров по команде. Он подчеркнул, что эта поддержка сыграла большую роль в его развитии. "Я также хотел бы поблагодарить одного человека. Не буду называть его имени, но он поймет", - добавил нападающий.

Говоря о будущем, Дуэ отметил, что его амбиции только растут. "Я выиграл Лигу чемпионов и несколько других трофеев с "ПСЖ", но впереди еще много целей и командных, и индивидуальных. Главное - упорная работа и дисциплина, которые помогают добиться всего задуманного", - сказал футболист.

Он также обратился к молодым игрокам с советом: слушать родителей, хорошо учиться и не переставать мечтать. "Мечта рождает амбиции, а амбиции приводят к тяжелому труду, который помогает достичь своих целей", - подчеркнул Дуэ.

Полученная награда еще раз подтверждает статус одного из самых перспективных футболистов Европы.

